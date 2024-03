Créée en 2012, avec l’ambition de rendre accessible du contenu africain de qualité sur tous les supports, MARODI TV se positionne comme le premier producteur de séries au Sénégal avec un catalogue de plus de 600 heures de contenus, également très suivies par la diaspora africaine.

Fort d’une communauté de 6 millions d’abonnés sur YouTube, MARODI TV a basé son succès sur la diffusion de ses séries via les plateformes digitales, les chaines de télévision locales et panafricaines, à l’instar de POD & MARICHOU, MAITRESSE D’UN HOMME MARIE ou KARMA, qui se classent parmi les séries africaines les plus populaires.

Il y a 5 ans, le Groupe CANAL+ et MARODI ont noué un partenariat fort. Celui-ci permet à MARODI TV de diffuser son catalogue dans le line-up des chaînes du Groupe CANAL+, mais aussi de produire des séries exclusives avec une première diffusion sur la chaîne Sunu Yeuf en langue wolof, suivie d’une fenêtre en langue française sur la chaîne panafricaine A+. Toutes deux sont accessibles auprès de 8 millions d’abonnés CANAL+ en Afrique. Les deux sociétés ont co-produit ensemble un catalogue de séries à succès, telles qu’EMPRISE ou DECHEANCES.

MARODI TV continuera à être dirigée par son fondateur et actionnaire majoritaire, l’entrepreneur sénégalais Serigne Massamba Ndour. Il s’appuiera sur la force de frappe de CANAL+ pour développer la qualité et la profondeur de son catalogue – y compris dans d’autres langues – et élargir sa distribution sur tout le continent, et au-delà, via les synergies avec CANAL+.

A ce titre, les deux entités travaillent afin de mettre en place un catalogue inédit pour la future chaîne en Pulaar – langue parlée par la communauté Peul, très présente notamment eu Sénégal, en Guinée ou au Mali – du Groupe CANAL+.

Fabrice Faux, Directeur des Chaînes et Contenus de CANAL+ INTERNATIONAL, déclare : « Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec MARODI TV et de bénéficier de leur savoir-faire précieux pour développer notre offre de contenus. Basé au Sénégal, ce producteur y bénéficie d’un environnement artistique, technique, linguistique et climatique particulièrement favorable à la production audiovisuelle. Cet investissement témoigne une fois de plus de l’engagement durable de CANAL+ en faveur de la croissance des industries créatives africaines, ainsi que de son enthousiasme et de son optimisme à l’égard des secteurs de la création et des médias ».

Serigne Massamba Ndour, PDG de MARODI TV, déclare : « Je suis très heureux d’être allé au bout de ce processus avec CANAL+, partenaire stratégique avec qui nous collaborons déjà depuis cinq ans. Cette alliance va nous permettre de renforcer nos capacités de production et de diffusion et d’exporter notre modèle à travers tout le continent. »

En Afrique, le Groupe CANAL+ produit plus de 4 000 heures de contenu africain et plus de 30 chaînes dédiées au continent dans 10 langues. Il se positionne comme le premier ambassadeur de la création de contenus en Afrique francophone.