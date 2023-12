«Ecobank porte l’esprit panafricain dans son Adn et ce partenariat avec la Confédération africaine de football témoigne de son engagement envers son héritage panafricain, renforçant son lien avec les centaines de millions d’Africains qui célébreront la magie du football lors de la Can 2023 », lit-on dans le communiqué. Selon la même source, seize des trente-cinq pays africains dans lesquels Ecobank est présente font partie des vingt-quatre pays qui participeront au tournoi en Côte d’Ivoire.

«Le tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies révèle l’immense sentiment de fierté que les Africains de notre continent et du monde entier ressentent pendant les matchs. En tant que banque panafricaine, nous sommes fiers d’associer Ecobank à la Confédération africaine de football pour contribuer au succès de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, le tournoi de football le plus important et le plus apprécié, qui suscite la passion dans toute l’Afrique. Le football transcende les frontières. Il rassemble les peuples, ce qui va tout à fait dans le sens de l’engagement de Ecobank à favoriser l’intégration régionale. C’est un honneur pour Ecobank de jouer un rôle clé essentiel en rassemblant des millions d’Africains autour de leur passion pour le football, tout en veillant à ce que ses clients fidèles bénéficient de cette expérience », a déclaré Jeremy Awori, le directeur général du groupe Ecobank.

Fondée en 1957, la CAF est l’organe directeur du football africain. Elle compte 54 associations membres et son secrétariat est basé en Égypte.