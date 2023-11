– Le prix plancher proposé est de 280 FCFA par kilogramme. Ce prix consensuel devrait assurer une commercialisation satisfaisante pour tous les acteurs impliqués.

– La date du 30 novembre 2023 est proposée pour le début de la campagne de commercialisation.

– Les ministres des Forces armées, de l’Intérieur, des Finances, de l’Agriculture et du Commerce prendront les mesures nécessaires pour le démarrage des opérations de collecte à partir du 30 novembre 2023 et à l’application du prix plancher de 280 francs par kilogramme ;

– Les ministres des Finances et de l’Agriculture poursuivront les efforts entrepris en vue de payer les factures des opérateurs en instance dans les meilleurs délais, et mettront en place des comités de suivi techniques et financiers de la campagne de collecte impliquant tous les acteurs ;

– Le ministre de l’Agriculture devra, dans les meilleurs délais, remettre les lettres de constitution de stock aux opérateurs semenciers afin de leur faciliter la collecte ;

– Les ministres des Forces armées, de l’Intérieur, des Finances, de l’Agriculture et du Commerce devront prendre les mesures nécessaires pour que les produits exportés répondent aux normes requises et que les semences ne soient pas exportées ;

– Ils devront veiller à encadrer la période d’exportation en relation avec tous les acteurs.

– Les ministres des Forces armées et de l’Intérieur devront renforcer la surveillance des frontières pour éviter la fuite des graines vers les pays limitrophes ;

– La SONACOS devra prendre les dispositions nécessaires pour son approvisionnement et veiller au bon déroulement de la collecte.