Le prix plancher du kilogramme d’arachide est fixé à 280 francs CFA pour la campagne de commercialisation des récoltes 2023-2024. Il a connu une augmentation de 5 FCFA.

Face à cette perspective « encourageante », Amadou Bâ estime qu’une planification anticipée s’avère « cruciale » pour garantir le succès de la filière, en permettant à tous les acteurs, notamment les producteurs, de tirer profit de leur labeur.

Il a rappelé que ces performances « croissantes » sont le fruit de l’attention « particulière » portée par le Président de la République au monde rural, entraînant une augmentation de 30% de la production arachidière entre 2011 et 2022.

En 2020-2021, la production était estimée à 1 797 486 tonnes. Pour la campagne de commercialisation, 721.386 tonnes ont été collectées pour une valeur de 216 milliards FCFA. Au même moment, les exportations ont atteint 518 763 tonnes de produits pour un coût de 155 milliards de F CFA.

Pour la campagne 2023/2024, le gouvernement sénégalais a alloué un budget de 100 milliards de francs, dont 28 milliards pour la subvention des semences d’arachide, contre 14 milliards lors de la campagne précédente.

Dans cette manne, la production d’arachide occupe une place importante avec 24,2 milliards FCFA qui ont été investis dans l’achat de semences d’arachide contre 14,4 milliards FCFA l’année dernière. Au même moment, plus de 40 milliards FCFA, soit 40% de l’enveloppe, ont été consacrés à la subvention des engrais (180 500 Tonnes) avec 50 000 Tonnes de phosphate, contre 49 702 585 800 FCFA l’année dernière (167 265 Tonnes).

L’arachide occupe l’essentiel des parcelles de cultures de rente avec près de 81% des parcelles emblavées. En termes globaux et selon les régions, Kaffrine apparaît comme la première région en termes de superficies emblavées d’arachide avec environ 1⁄4 de la superficie totale d’arachide emblavée.

Les régions de Kolda, Kaolack, Louga et Fatick viennent ensuite avec chacune plus de 10% des superficies emblavées. Par ailleurs il est important de noter que le bassin arachidier (Kaffrine, Kaolack, Louga, Fatick, Diourbel et Thiès) occupe à lui seul plus de 2/3 (71,6%) des superficies d’arachide.