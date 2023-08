Le gouvernement résilie la convention de concession de l’aéroport de Donsin, qui avait été concédé à une société française selon le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 9 août.

Selon le gouvernement, plusieurs manquements constatés dans la convention sont à l’origine de cette résiliation.

Le ministre des transports a fait savoir que l’apport du partenariat privé au projet est totalement insuffisant de même que le régime fiscal appliqué. Contraires aux dispositions réglementaires de l’aviation civile aux plans national et international, les clauses de cette convention n’offrent pas de profits particuliers à l’Etat burkinabé. Aussi la durée de la convention de concession (30 ans) est disproportionnée par rapport au montant des investissements du partenariat privé.

Pour ainsi préserver les intérêts de l’État et assurer le développement du secteur de l’aéronautique du Burkina, le conseil des ministres instruit de prendre les dispositions adéquates pour la poursuite du projet sur une borne plus conforme et équitable de partenariat gagnant-gagnant. Dans cette logique, le ministre Somda a rassuré l’opinion nationale que le gouvernement dispose actuellement d’alternatives crédibles avec d’autres partenaires.

MATAR LY