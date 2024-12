D’abord la cellule de communication.du ministère de faire constate que « Les crédits ont augmenté de 7 milliards 413 millions par rapport à l’année dernière » en précisant que, « la Sécurité publique, elle seule capte plus de la moitié du budget du Ministère avec 128 milliards ; soit une hausse de 13 milliards. »

Les services de communication du ministère explique ensuite qu’ne augmentation qui permettra d’investir dans la formation des agents, la lutte contre la cybercriminalité, la gestion des frontières et la modernisation des infrastructures et financer l’initiative « Quartiers sûrs » à prospérer. Le poste de la Sécurité civile vient en deuxième position avec une enveloppe de 43 milliards et demi qui a connu une hausse de 2 milliards. »

Toujours est-il que cette hausse illustre la volonté de renforcer les capacités de prévention, de gestion des risques et de réponse aux urgences », précise -t-on.

Dans sa réponse aux députés, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine a mis l’accent sur la sécurité en affirmant que la Police est consciente de l’état de ses relations avec les populations.

« La nouvelle doctrine de police de proximité adoptée en début de semaine apportera un vrai changement dans les relations Police, Gendarmerie et populations. Des efforts supplémentaires seront fournis contre l’insécurité. Des moyens technologiques modernes seront déployés, tandis que la formation des agents de police et la sensibilisation des populations seront intensifiées. Tout comme la lutte contre la corruption restera un combat national », a insisté le ministre.