Les principaux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières affichent ce mercredi 12 avril, une tendance générale à la hausse. Total Sénégal, SG CI et Sicable CI représentent le Top 3 des performances. Les actions de Bolloré Transport et Logistics CI, Vivo Energy CI et CFAO Motors CI sont cependant à la baisse.