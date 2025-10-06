AAbidjan, 1er octobre 2025 :La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a marqué un tournant dans l’histoire financière de la Côte d’Ivoire avec la première cotation de l’emprunt obligataire convertible « SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024 – 2031 », émis par Sucrivoire, un acteur majeur de l’agro-industrie ivorienne. Cet événement, survenu le mercredi 1er octobre 2025, témoigne de la volonté de l’entreprise de s’engager pleinement sur le marché régional tout en soutenant le développement économique de l’UEMOA.

Un emprunt obligataire convertible est un prêt d’une société qui, en plus des intérêts classiques, offre à l’investisseur le droit de convertir son obligation en un nombre défini d’actions de cette même société à une date future.

Pour l’entreprise, cela permet de diversifier ses sources de financement tout en favorisant son développement, tandis que l’investisseur, lui, bénéficie d’un taux d’intérêt attractif et du potentiel de plus-value en cas de croissance de l’entreprise.

Avec cette opération, Sucrivoire, entreprise agro-industrielle opérant en Côte d’Ivoire, démontre son « leadership » sur le marché régional, a déclaré le directeur général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounve, disant « bravo à l’équipe dirigeante du Groupe SIFCA ».

Selon Dr Edoh Kossi Amenounve, « cette opération a été souscrite à 100%. Cela montre que ça été un succès et que les investisseurs ont effectivement réservé un accueil chaleureux » à cet emprunt obligataire convertible, estimé à 36 milliards de Fcfa.

Pierluigi Passera, directeur général de Sucrivoire, a souligné que cette opération vise à « renforcer la compétitivité » de cette entreprise agro-alimentaire qui produit près de 50% du sucre consommé en Côte d’Ivoire.

Il s’est félicité de ce tournant historique de la société avec cette émission d’obligation convertible, la première sur le marché de la Brvm, soutenant que « c’est très important pour le secteur (qui a la possibilité de pouvoir se faire) financer de façon différente sur le moyen et long terme ».

Mme Kadidiatou Fadika-Coulibaly, directeur général de Hudson & Cie, la Société de gestion et d’intermédiation (SGI) qui a structuré le placement de l’obligation convertible de Sucrivoire, a relevé le défi de l’innovation et du financement local pour les sociétés championnes.

« Nous recherchons la souveraineté économique et le fait d’avoir des acteurs locaux qui arrivent à avoir une certaine taille et à se financer localement pour le développement de leurs activités, c’est important ce défi et nous l’avons relevé avec le Groupe SIFCA », a-t-elle lancé.