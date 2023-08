Le 6e forum des médias des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) a permis de réfléchir à propos de la place des médias dans la définition d’un nouvel ordre mondial, leur rôle dans le développement de l’Afrique et leur apport dans la promotion d’une économie verte.

Venus d’une trentaine de pays, et au nombre de 200, les participants à ce forum sont des représentants d’une centaine de médias, de groupes de réflexions et d’organisation reparti dans le monde, a rapporté l’Agence de presse sénégalaise. Le forum de Johannesburg, co-organisé par l’agence de presse chinoise Xinhua et la China energy investment corporation (CHN Energy), le 19 et 20 août 2023 est en prélude au 15e sommet des BRICS qui se tient ce mardi. Il sera l’occasion pour ces pays de repenser la dynamique qui les sous tendent en réfléchissant à propos de la thématique: « Les BRICS: collaboration pour un futur durable ».

L’universitaire nigérian, Pr Shérif Ghali Ibrahim, chef du département sciences politiques et relations internationales à l’université d’Abuja, directeur de recherche contemporaine sur la Chine-Afrique a proposé, les recettes permettant de « façonner » un « nouvel ordre international » fondé sur une plus grande justice dans la conduite des affaires mondiales. Dans son allocution, le Pr Ibrahim a montré l’itinéraire pour « Défendre la justice pour façonner le nouvel ordre international ».

D’autres intervenants ont souligné la nécessité de trouver de nouveaux éléments de langage qui vont permettre d’avoir des regards nouveau sur l’évolution du monde.