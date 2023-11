Dakar accueille depuis le 9 novembre 2023, le premier forum du Réseau africain des Delivery Units (RADU) organisé par le Bureau Opérationnel de Suivi (BOS) du Plan Sénégal émergent, afin d’évaluer la contribution des Delivery Units (DU) dans la dynamique d’émergence en Afrique dans ce contexte difficile, entre autres.

La rencontre qui se tient sur deux jours (9 et 10 novembre) au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, permettra de dresser le bilan décennal du Plan Sénégal Emergent (PSE), de la contribution du BOS/PSE en tant que Delivery Units Senegal, mais aussi de renforcer l’engagement des partenaires au développement dans l’accompagnement des activités du réseau.

« L’organisation de ce forum symbolise un marqueur fort de la coopération intra-africaine qui ne peut être que mutuellement bénéfique au regard des expériences à partager, des bonnes pratiques à capitaliser et des leçons à tirer », a déclaré le directeur général du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE).

Ces deux jours d’échanges verront des experts débattre sur plusieurs thématiques. Un premier panel sur la maturation des grands projets et la mobilisation du financement servira de cadre d’échanges pour mettre en lumière l’importance cruciale de la phase maturation des grands projets mais aussi l’application de méthodologies et d’approches innovantes pour structurer les grandes initiatives. Le deuxième panel portera sur les opportunités qu’offre le numérique pour le suivi et l’évaluation des politiques publiques en Afrique.

Le RADU, lancé en 2019 en marge de la 3eme Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique par le BOS en partenariat avec la BAD et le PNUD, est une plateforme dédiée au partage de bonnes pratiques et d’assistance technique selon les besoins des pays membres.

Ce premier forum est organisé par le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE), le RADU Sénégal en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Il a entre autres mission de renforcer l’engagement des partenaires au développement dans l’accompagnement des activités du réseau.