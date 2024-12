Le comité de pilotage du Bureau de mise à niveau renseigne qu’après examen, 518 millions de FCFA d’investissements ont été approuvés et 243 millions de FCFA de primes octroyées dans les filières du textile-Hbillement et métallique.

Cet investissement consacre « un accompagnement pour moderniser les chaînes de production et renforcer leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux, la promotion de solutions énergétiques écologiques et accessibles.

Pour les Structures métalliques le Bureau de misé à niveau soutient le développement des produits répondant aux besoins des secteurs industriels et de la construction.

Le comité rappelle que le BMN reste

dans cette dynamique de soutien au soutenir développement des filières économiques clés, pour un Sénégal souverain.