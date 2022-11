Le nouveau Gouverneur de la BCEAO a, d’abord, souligné le contexte de son installation à la tête de l’institut d’émission monétaire des huit pays de L’Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa).

« J’ai conscience d’avoir pris fonction à un moment ou les pays de l’Union et le reste du continent africain, font face à des crises géopolitiques, économiques et financières qui laissent leur empreinte sur la croissance sans oublier la crise sécuritaire à laquelle notre sous-région est confrontée ».

A cet égard, il a indiqué que « d’importants défis nous interpellent dans un contexte où les attentes de nos États, les acteurs de notre système financier et des populations sont fortes et urgentes».

Le nouveau gouverneur de la Bceao a par ailleurs souligné pour le déplorer la « persistance » de l’inflation à laquelle les pays de l’Uemoa sont confrontés, de même que les effets de la crise sanitaire et des tensions géopolitiques.

« Outre la lutte contre l’inflation, d’autres défis retiendront toute notre attention au cours des prochaines années », a –t-il dit

Entres autres défis, il a listé la stabilité macroéconomique, notamment monétaire, gage de la confiance pour les épargnants et les investisseurs nationaux et internationaux, du financement au sein des économies des pays de l’Union pour soutenir une croissance saine et durable, et du renforcement de la solidité du système bancaire.

Jean-Claude Kassi Brou a, en outre, énuméré la poursuite du développement d’un secteur de la microfinance « solide et performant » en termes d’accès des populations à faibles revenus aux services financiers, l’approfondissement du marché financier régional et l’accroissement de l’inclusion financière, grâce notamment à toutes les possibilités offertes par la numérisation.

Pour atteindre ces objectifs, Jean-Claude Kassi a indiqué que le renforcement des capacités des différents acteurs du secteur financier et bancaire, ainsi que les administrations économiques et financières de l’UEMOA restent un axe prioritaire d’actions.

« L’objectif est de renforcer les capacités managériales et de gestion, notamment sur les risques nouveaux qui apparaissent et qui mettent en péril nos différents systèmes en vue de relever tous ces défis », a-t-il dit avant de confier que le soutien des membres du Conseil des ministres, du Comité de politique monétaire, du Conseil d’administration de la Banque, la Commission bancaire de l’UEMOA et du Comité de stabilité financière sera « d’un apport inestimable ».

Le nouveau Gouverneur de la BCEAO a par ailleurs indiqué que « l’appui des gouvernements ainsi que le soutien des acteurs du secteur financier au secteur privé seront essentiels dans la conduite de la mission qui lui est assignée.

Il a estimé que les défis à relever par les États membres de l’Union en vue de la transformation structurelle de nos économies nécessitent d’importantes financements que ne peuvent assurer les seules ressources internes ».

« J’entends donc poursuivre et renforcer notre coopération avec tous nos partenaires en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique pour contribuer au succès des efforts de développement des États membres de notre Union », a-t-il ajouté.

Le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Oulimata Sarr, a fait part du soutien du gouvernement sénégalais au nouveau gouverneur de la Bceao pour l’aider à consolider les acquis dans le processus d’intégration, et a renforcer la solidarité et la solidité de la monnaie commune.

Tamaltan Inès Sikngaye