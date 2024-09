Lors de cette audience, Tony Elumelu a félicité le Chef de l’État pour son élection à la présidence du Sénégal. « Nous sommes venus féliciter M. le Président de la République pour sa brillante élection. Nous sommes fiers en tant que groupe UBA d’avoir un client de longue date à la tête de ce grand pays, et nous lui avons réaffirmé notre volonté de travailler avec son gouvernement pour contribuer au développement économique du Sénégal », a-t-il dit.

Le PDG du groupe UBA a également exprimé sa volonté de renforcer le partenariat stratégique avec le Sénégal, notamment dans le domaine du pétrole et de l’autonomisation des jeunes. « M. le Président a partagé plusieurs idées en matière de transformation économique, et nous voulons l’accompagner dans cet effort. Le groupe UBA continuera à soutenir la Société africaine de raffinage, et nous sommes prêts à faire davantage dans le secteur pétrolier », a expliqué Tony Elumelu.

Il a souligné l’importance de la jeunesse sénégalaise pour la Fondation Tony Elumelu, qui a déjà soutenu plus de 200 jeunes entrepreneurs sénégalais. « Le Sénégal verra que sous le magistère de Son Excellence M. le Président FAYE, le pays bénéficiera d’un soutien accru en matière d’autonomisation économique, tant à travers le groupe UBA que la Fondation Tony Elumelu », a-t-il affirmé.

Au cours de son séjour à Dakar, M Elumelu a également échangé avec le personnel d’UBA Sénégal ainsi qu’avec de jeunes entrepreneurs sénégalais financés par sa fondation.