En effet les clients de la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs) peinent, depuis quelques jours, à effectuer des transactions via les guichets automatiques et les options Bank to Wallet. Sociétaire de cette banque, Assane n’arrive pas à avoir une visibilité sur son compte malgré le virement de son salaire du mois de décembre. « Je n’ai pas reçu de message et je n’arrive pas à vérifier mon solde de compte », dit-il. En conséquence, il n’a encore touché aucun franc, car n’ayant pas de temps pour aller au guichet. « Depuis un an, je ne suis pas allé au guichet pour un retrait, mais si la situation persiste, je serai obligé de le faire », ajoute-t-il.

Abdoulaye est également confronté à la même situation. Depuis jeudi, il ne parvient pas à faire ses retraits via la plateforme Wave qui, en partenariat avec la Bhs, permet d’alimenter son porte-monnaie électronique depuis son compte bancaire. Ainsi, il était obligé d’aller, vendredi, à la banque la plus proche. « D’habitude, j’utilisais l’option Bank to Wallet. Mais, après ces désagréments, je me suis rendu à la banque pour rentrer dans mes fonds », explique-t-il. Également client de la Bhs, Saïbo Danfakha a dû faire recours au guichet automatique d’une autre institution. « La panne concerne le service Sms, les options Bank to Wallet et le virement interbancaire », soutient M. Danfakha.

Un spécialiste de la gestion des systèmes d’information bancaires renseigne que la Bhs est victime d’un piratage de son système d’information ; ce qui a entraîné des perturbations au niveau du dispositif de messagerie, mais également dans la gestion des options Bank to Wallet et le fonctionnement des guichets automatiques. « Une situation extrêmement grave », dit-il.

« En réalité, l’attaque date du mardi 24 décembre 2024. Cependant, une réponse adéquate n’a pas été apportée. Les attaques ne manquent pas. Nous les vivons, tous les jours, dans le secteur bancaire. Il est donc important d’avoir une capacité de réaction rapide », déclare la source. Une autre source bien renseignée de la situation à la Bhs a confirmé « des perturbations du système d’information, impactant les clients ». Une source interne à la Bhs a confirmé les perturbations. Cependant, la banque n’a, pour l’instant, pas officiellement communiqué sur cet incident.