Selon Jean-Claude Kassi BROU, Gouverneur de la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest): « le taux d’inflation s’est situé à 4,0% sur le deuxième trimestre de 2023 après 5,8% le trimestre précédent. » Cette baisse de l’inflation au sein de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest se justifie par la hausse de la production de céréales et de la baisse des prix des produits énergétiques et alimentaires importés.

Pour le Gouverneur de la BCEAO, l’effort des différents pays de l’Union « pour lutter contre le coût de la vie ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la Banque Centrale » constituent un tout qui a participé à l’atteinte de cette baisse.

L’évolution des prix des produits de consommation conformément aux objectifs de la BCEAO a été également saluée par le Gouverneur. « En juillet 2023, la progression des prix à la consommation est ressortie à 3,4%, se rapprochant davantage de la cible de la Banque Centrale » a souligné Jean-Claude Kassi BROU.

Le gouverneur de la BCEAO a tenu à saluer la mémoire d’un des membres défunts du Comité de politique monétaire de l’UEMOA. « Je voudrais avant tout propos rendre un hommage appuyé à Monsieur José BIAI, ancien membre représentant la Guinée-Bissau qui n’est plus de ce monde. Il a contribué de manière significative aux travaux de notre Comité et ses apports lors de nos délibérations ont été hautement appréciés. Je salue sa rigueur professionnelle et l’ardeur avec laquelle il s’est engagé au service de l’idéal communautaire. Qu’il repose en paix. »