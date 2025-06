Business Africa dont le siège se trouve à Naïrobi (Kenya) est la grande Confédération Patronale Africaine regroupant les 41 organisations patronales nationales les plus représentatives des pays africains. Business Africa est reconnue par plusieurs instances internationales, notamment l’Union Africaine, l’Union Européenne, les Nations Unies, le G20 et le B20, etc.

Les vice-présidences de Business Africa ont été confiées aux Patronats d’Afrique du Sud et d’Algérie. Les autres élus de l’instance dirigeante sont les Patronats du Kenya, du Nigéria, de la Côte d’Ivoire, de la Tunisie, d’Ouganda, du Cameroun, du Mali, de l’Ile Maurice et du Zimbabwe.

Le Président Baïdy AGNE a décliné les chantiers prioritaires de sa feuille de route portant sur les préoccupations et priorités de l’entreprise africaine, notamment sur l’amélioration du climat des affaires en Afrique, l’intégration financière en Afrique, les co-investissements entre privés africains et les partenariats publics/privés, les enjeux des transitions numériques, énergétiques et environnementaux, les questions de droit du travail, de dividendes démographiques et de souveraineté économique, mais aussi celles relatives à la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et les plaidoyers pour l’entreprise africaine auprès des institutions et organismes africains (UA, BAD, CEDEAO, SADC, CEEAC, UEMOA…), mais aussi auprès des autres partenaires multilatéraux (UE, BM, SFI…).

La prochaine réunion de Business Africa se tiendra à Nairobi (Kenya) les 7 et 8 Août 2025 et devrait enregistrer la participation de plus de 250 entreprises africaines.