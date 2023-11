La Cour des comptes avait pointé dans un rapport publié en décembre 2022, des dépenses sans rapport avec la pandémie de plus de 740 milliards de francs CFA (plus de 1,1 milliard d’euros), financés par l’Etat sénégalais et des bailleurs internationaux.

La justice sénégalaise avait ainsi ordonné l’ouverture d’enquêtes sur des cas présumés de « corruption et d’abus de fonction » dans la gestion du Fonds de riposte contre les effets du Covid-19.

Interpellé par les députés réunis en séance plénière pour l’adoption du projet de loi des Finances 2024 du Sénégal, Bâ a indiqué que des correspondances ont été adressées aux départements ministériels concernés pour avoir exactement le niveau d’exécution de ces recommandations.

En effet, a-t-il expliqué, 18 recommandations portent sur le dispositif de Pilotage, de contrôle, 55 recommandations concernant la mobilisation des ressources et les modalités d’exécution des dépenses et 12 recommandations portaient sur les mesures fiscales.

« Le Sénégal a été félicité par les partenaires techniques et financiers sur l’exécution des fonds Force Covid-19 » s’est-il réjoui cité par le rapport portant sur les Considérations générales sur le Projet de Loi de Finances de l’année 2024. Le rapport a été adopte ce samedi par les députés réunis en séance plénière

Il a tenu a souligner que tous les pays du monde sont allés prendre des cabinets privés pour auditer l’exécution de leurs dépenses et le Sénégal a commandité un audit par le biais de la Cour des Comptes.

D’ailleurs, tous les appuis budgétaires qui étaient liés à la gestion vertueuse de ces fonds ont été reçus par le gouvernement du Sénégal, tenant compte de la transparence et de l’exécution adéquate du programme de résilience économique et sociale, a-t-il conclu.