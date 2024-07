L’Assureur panafricain basé à Nairobi, African Trade and Investment Development Insurance (ATIDI) a fourni une couverture d’assurance contre le risque politique pour le projet de centrale géothermique Menengai de 35 MW de Globeleq au Kenya. Une information donné dans un communiqué envoyé ce 1er juillet 2024. Selon le document, ce soutien sera étendu par le biais de la Facilité régionale de soutien à la liquidité (RLSF) – un effort conjoint de l’ATIDI, de la Banque de développement KfW et de l’Agence norvégienne de coopération au développement (Norad). Ce mécanisme aide les producteurs indépendants d’énergie renouvelable (IPP).

Le projet, le premier à être pris en considération pour une couverture par le FDLR au Kenya, est évalué à 117 millions d’USD, le financement étant assuré par la Banque africaine de développement (BAfD), la Banque de développement de l’Afrique orientale et australe (TDB), le Fonds finlandais pour la coopération industrielle (Finnfund) et les fonds propres des propriétaires du projet, Globeleq.

La politique proposée par le FSR couvrira le risque de défaut de paiement de la part de la compagnie nationale d’électricité, Kenya Power & Lighting Company (KPLC), et de Geothermal Development Corporation (GDC), une entreprise publique créée pour accélérer le développement des ressources géothermiques au Kenya.

La vapeur sera fournie au projet par GDC dans le cadre d’un accord de mise en œuvre de l’énergie et de fourniture de vapeur d’une durée de 25 ans, tandis que l’électricité produite sera vendue exclusivement à KPLC dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité d’une durée identique. La société de projet bénéficie également d’une lettre de soutien du gouvernement kényan.

Manuel Moses, PDG d’ATIDI, a déclaré : » Nous sommes ravis de travailler avec Globeleq, KPLC, GDC et le gouvernement kenyan sur cet important projet. « Cette collaboration souligne notre engagement en faveur du développement durable et des énergies renouvelables au Kenya et dans la région. Nous sommes fiers de soutenir la transition énergétique du Kenya ».

Jonathan Hoffman, PDG par intérim de Globeleq, a félicité ATIDI pour cet accord historique et s’est engagé à poursuivre la collaboration.

« Le RLSF est crucial pour les entreprises qui ont besoin d’une assurance de paiement pour investir dans de grands projets renouvelables tels que Menengai. Ce produit innovant de l’ATIDI, de la KfW et de Norad offre un soutien vital en termes de liquidités contre les défauts de paiement, ce qui permet d’investir en toute confiance ».

Le Kenya est devenu le dixième État membre de l’ATIDI à signer le protocole d’accord sur le FDLR, après le Bénin, le Burundi, la Côte d’Ivoire, le Ghana, Madagascar, le Malawi, le Togo, l’Ouganda et la Zambie.

Le protocole d’accord du FSRL vise à encourager la collaboration entre l’ATIDI et ses États membres dans l’identification, le développement et la mise en œuvre de projets d’énergie renouvelable. En outre, l’objectif du protocole d’accord du FDGL est de tirer parti des ressources naturelles de chaque État membre pour générer une énergie propre et durable et renforcer sa capacité de production et de transmission d’électricité.

À ce jour, les politiques du FSR ont été approuvées pour soutenir sept (7) projets d’énergie renouvelable au Burundi, au Malawi, en Ouganda et maintenant au Kenya, permettant un financement total de 323,7 millions d’USD et une capacité totale de production d’électricité installée de 171,3 MW, grâce à une couverture d’une valeur de 20,6 millions d’USD dans le cadre du portefeuille du FSR – atteignant un effet de levier impressionnant ou un ratio de mobilisation de 16 fois.

Le secteur de l’électricité du Kenya bénéficie d’un investissement privé actif et d’abondantes ressources renouvelables telles que l’énergie hydroélectrique, éolienne et géothermique. Le gouvernement prévoit d’augmenter la production d’électricité de 3 078 MW en 2023 à 5 000 MW d’ici 2030. Les projets géothermiques joueront un rôle clé dans cette expansion.

L’initiative du FRFS de l’ATIDI contribue à assurer la stabilité des projets d’énergie renouvelable. Grâce à ce soutien, le Kenya est en bonne voie pour atteindre son objectif de 100 % d’énergie propre d’ici 2030.