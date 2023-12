African Trade & Investment Development Insurance, ATIDI, a annoncé son intention de soutenir le projet solaire Ituka West Nile Uganda Ltd de 20 MW développé par AMEA Power, un producteur d’électricité indépendant (IPP) basé à Dubaï. La couverture de l’ATIDI se fera dans le cadre du RLSF, une initiative conjointe de l’ATIDI, de la Banque de développement KfW et de l’Agence norvégienne de coopération au développement (Norad).

L’ATIDI soutiendra le projet par le biais de sa Facilité régionale de soutien à la liquidité (RLSF) en fournissant des garanties de paiement au profit du projet pour le compte de la compagnie nationale d’électricité ougandaise, Uganda Electricity Transmission Company Limited (UETCL).

Le partenariat a été annoncé lors d’une cérémonie de signature en marge de la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) à Dubaï, soulignant l’engagement de l’ATIDI en faveur de l’atténuation des risques et de la résilience des projets dans le paysage dynamique des initiatives en matière d’énergie durable.

Manuel Moses, PDG de l’ATIDI, a remercié AMEA Power pour son rôle de catalyseur dans l’indépendance énergétique de l’Ouganda. « Chez ATIDI, nous sommes convaincus de la nécessité de favoriser le développement durable, et l’une des voies essentielles consiste à soutenir les producteurs indépendants d’électricité qui favorisent la diversification du bouquet énergétique de l’Afrique. Au cours des dernières années, l’Ouganda a fait des progrès remarquables dans son secteur énergétique et nous sommes fiers de jouer un rôle dans cette évolution. Notre récente collaboration avec les producteurs d’électricité indépendants en Ouganda ne se limite pas à la production d’électricité ; elle vise à autonomiser les communautés, à stimuler la croissance économique et à favoriser un avenir durable ».

Aqueel Bohra, directeur principal du développement des projets chez AMEA Power, a déclaré que l’investissement dans les énergies renouvelables en Ouganda s’inscrivait dans le cadre de l’engagement de la société à fournir une énergie durable à tous. « Nous remercions ATIDI pour son soutien, qui est crucial pour la réussite du projet. Notre projet solaire contribuera non seulement à fournir de l’énergie essentielle aux foyers et aux industries, mais aussi à stimuler la croissance économique, à créer des emplois et à préserver l’environnement. »

La politique du RLSF, qui sera en place pour une durée initiale de 15 ans, couvrira jusqu’à six mois de revenus pour l’IPP ; la signature de la politique du RLSF est soumise à l’accord des deux parties sur la forme finale des documents de la politique à la satisfaction de l’une ou l’autre des parties. L’électricité produite par la centrale sera vendue à l’UETCL dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité (AAE) d’une durée de 20 ans ; une fois construit, le projet sera raccordé au réseau national par une nouvelle ligne de transport à haute tension gérée par l’UETCL.

Le RLSF est un instrument de liquidité fourni par l’ATIDI aux IPP d’énergie renouvelable qui vendent l’électricité produite par leurs projets à des compagnies d’électricité publiques dans les États membres de l’ATIDI qui ont signé le protocole d’accord du RLSF. Il protège notamment les projets d’énergie renouvelable de petite et moyenne envergure contre le risque de retard de paiement de la part des offtakers publics. Initiative conjointe de l’ATIDI, de la KfW Development Bank et de l’Agence norvégienne de coopération au développement (Norad), le FDLR a été créé pour contribuer à la lutte contre le changement climatique et attirer les investissements en soutenant les projets d’énergie renouvelable dans les États membres de l’ATIDI.

Il s’agira du premier projet pris en compte pour la couverture du FSR dans le cadre de la phase 2 de l’initiative. La phase 1, qui impliquait l’émission d’une lettre de crédit de soutien par une banque commerciale dans le cadre de la structure du produit, a été couronnée de succès, en soutenant cinq projets d’énergie renouvelable au Burundi, au Malawi et en Ouganda. Le projet au fil de l’eau Nyamwamba II de 7,8 MW, le seul projet opérationnel qui a bénéficié du soutien du FSR en Ouganda, continue de bien fonctionner sans retard de paiement de la part de l’UETCL.

L’Ouganda a réalisé des progrès positifs dans l’augmentation des taux d’accès à l’électricité, avec des augmentations annualisées de 3 % entre 2010 et 2020. Le taux d’accès à l’électricité est actuellement de 42 %, ce qui représente une amélioration notable par rapport au taux d’accès national de seulement 12 % en 2010. La capacité nationale installée s’élève à 1 346 MW, dont la majeure partie provient de projets hydroélectriques, ce qui rend le pays vulnérable aux effets négatifs du changement climatique en cas de sécheresse prolongée qui entraînerait une faible production d’électricité.

L’ATIDI a été créée en 2001 par des États africains pour couvrir les risques liés au commerce et à l’investissement des entreprises qui font des affaires en Afrique. L’ATIDI fournit principalement des assurances contre les risques politiques, des assurances-crédit et des assurances-caution.

Depuis sa création, ATIDI a soutenu des investissements et des échanges commerciaux d’une valeur de 78 milliards de dollars en Afrique. Depuis plus d’une décennie, l’ATIDI maintient une notation » A/Stable » pour la solidité financière et le crédit de contrepartie par Standard & Poor’s, et en 2019, l’ATIDI a obtenu une notation A3/Stable de Moody’s, qui a maintenant été révisée à A3/Positif.