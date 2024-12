Prononçant son discours, le nouveau Directeur Général, Prosper ZO’O MINTO’O a exprimé son engagement « à poursuivre et à renforcer les initiatives entamées par son prédécesseur », en promettant « de maintenir l’accent sur la modernisation et l’efficacité des services de l’ASECNA et de continuer le travail en étroite collaboration avec tous les partenaires pour répondre aux exigences croissantes du secteur aérien. »

le Directeur Général sortant, Mouhamed Moussa qui a tenu à remercier les gouvernements des pays membres, en particulier le Sénégal, « pour leur soutien dans la mise en œuvre des réformes » a exposé « les projets de modernisation des infrastructures et la gestion du trafic aérien, essentiels pour garantir des normes de sécurité élevées face aux défis actuels de l’aviation civile en Afrique. En se réjouissant de son mandat, il a indiqué qu’il a été guidé par un triptyque : dialogue, efficacité et performance, et qu’il a mis en avant une vision panafricaine qui a permis l’intégration de plusieurs pays au sein de l’ASECNA.

Venu représenter le Gouvernement du Sénégal à la passation de service, Yankoba Diémé, Ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens, a salué « l’importance de l’ASECNA en tant que pilier du secteur aéronautique, relevant son rôle crucial dans la sécurisation de l’aviation civile. Le ministre a également évoqué les défis à relever et l’importance d’une collaboration continue entre les États membres pour garantir la sécurité aérienne en Afrique. »

La cérémonie a occasionné une séance de bilan et de perspective, mettant en lumière les réalisations passées de l’ASECNA tout en posant les jalons pour l’avenir sous la direction de Prosper ZO’O MINTO’O qui parle d’un engagement collectif pour une aviation civile sécurisée.