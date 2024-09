« Après 35 années dans le Groupe Sonatel, le moment est venu de faire valoir mes droits à la retraite depuis le Lundi 9 septembre 2024 » a-t-il écrit dans un message.

Avant de s’occuper de la Communication institutionnelle du Groupe Sonatel, Abdou Karim MBengue, était le Directeur communication et Sponsor AMEA (Afrique et Moyen Orient) Orange en France (2011 – 2014).

Entres autres diplômes, il est titulaire d’un Master en administration des affaires Business Administration and Management, General (HEC Montréal), d’un Master’s degree Marketing et Développement Commercial (HEC Paris) et d’un Mastere marketing et développement commercial Marketing/Marketing Management, General (HEC Paris).