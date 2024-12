La nouvelle direction Générale de l’APIX ayant envie de travailler autrement pour mieux développer l’attractivité du pays est en train d’établir, selon le PCA, un plan d’action précis. Et le conseil présidentiel va l’accompagner.

« Aujourd’hui ce qu’il faut dire c’est que l’Afrique n’attire que 3,5% des idées des investissements directs étrangers. Le Sénégal est un pays très bien situé. Il y a tous les dispositifs qui sont en train d’être mis en place ou sont en train d’être améliorés pour permettre de développer l’attractivité pour attirer des investisseurs. Nous travaillons dans ce domaine-là. Ça peut prendre un peu de temps mais je reste persuadé que nous allons vers des résultats très très significatifs », a dit Lassana Gagny Sakho, dans un entretien avec Réussir.

A cet effet, Il se dit « optimiste parce que le cadre existe. Et nous avons les organisations qu’il faut pour faire ce travail. »

Le président du Conseil d’Administration de l’APIX indique d’ailleurs que « ce ne sont pas seulement les Marocains qui arrivent. Ce sont aussi les Turcs, ce sont les Chinois, ou encore le Français. Parce que nous voulons attirer plus d’investissements étrangers directs pour notre pays. Parce que c’est ça qui est créateur d’emplois. »

Rappelant que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko attachent une importance particulière a la bonne gouvernance, le PCA de l’APIX estime qu’on ne peut pas attirer d’investisseurs si on n’a pas des piliers « très fort et très solides » en matière de bonne gouvernance.

L’APIX est en train de travailler la- dessus, assure-t-il, ajoutant que »tous les actes posés par le président de la République vont renforcer la crédibilité de notre pays et lui permettra d’aller de l’avant. »