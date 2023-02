« Assurer une reprise durable, qui protège les populations et les économies des chocs des futures pandémies et autres crises, nécessitera une série de réformes et d’initiatives aux niveaux national et international », a déclaré M. Pedro dans ses remarques lors du segment de coordination 2023 du Conseil économique et social (ECOSOC) tenu le 2 février à New York.

Pedro a souligné que les efforts de relance de l’Afrique ont été compromis par la guerre en cours en Ukraine, le durcissement des conditions financières internationales et la crise climatique.

« Pour les pays africains, il est nécessaire de faire des choix politiques appropriés par le biais de réformes fiscales et de mettre en place des cadres cohérents et efficaces pour mobiliser les recettes intérieures », a déclaré M. Pedro, qui a appelé à une redéfinition des priorités des dépenses publiques afin d’investir dans des projets plus propices à la croissance.

Il a fait remarquer que la pandémie de COVID-19 a entraîné la ‘’plus forte’’ baisse du taux de croissance de l’Afrique depuis la Seconde Guerre mondiale et a fait basculer plus de 55 millions d’Africains dans l’extrême pauvreté.

M Pedro a souligné que la guerre en Ukraine a contribué à une inflation à deux chiffres dans près de la moitié des pays africains, qui sont également confrontés à des budgets tendus, à l’augmentation du coût du service de la dette et à la limitation du marché des nouveaux financements.

« Au rythme actuel, nous commençons à voir s’inverser une grande partie des progrès accomplis vers la réalisation de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063 », a noté M. Pedro.

À l’heure actuelle, neuf pays africains sont en situation de surendettement et treize autres présentent un risque élevé de surendettement, d’où l’urgence de réformer le cadre commun du G20 pour en faire un processus plus efficace de restructuration de la dette multilatérale, a-t-il insisté.

Appelant à un processus simplifié de réacheminement des droits de tirage spéciaux vers les pays en développement et au respect des engagements pris, M. Pedro a exhorté les banques multilatérales de développement africaines à contribuer à la réduction des risques d’investissement sur le continent afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du reste du monde.

Se déclarant optimiste quant à la possibilité d’une reprise qui tire parti du potentiel humain et économique du continent africain, M. Pedro a indiqué qu’une telle reprise commence par des emplois et des compétences.

En outre, une reprise inclusive et résiliente doit être soutenue par une croissance verte et équitable tout en assurant une transition énergétique juste pour atteindre l’objectif fondamental de l’accès à l’électricité pour tous sur le continent.

« Nous avons 500 millions d’Africains qui n’ont pas accès à l’électricité, et cela doit changer », a souligné M. Pedro, en exhortant l’Afrique à exploiter ses ressources naturelles pour localiser les chaînes de valeur stratégiques telles que le développement de batteries et de véhicules électriques, ainsi que les énergies renouvelables, y compris l’énergie solaire et éolienne.

En outre, l’Afrique doit mettre en œuvre des politiques de contenu local et des programmes de développement des fournisseurs nationaux pour accélérer l’émergence de PME compétitives au niveau mondial et développer le marché de l’emploi.

Pedro a déclaré que la mise en œuvre complète de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) générerait les bases de la relance de l’Afrique en raison du vaste marché de 1,3 milliard de personnes qu’offre la zone de libre-échange. La CEA travaille avec les communautés économiques régionales pour formuler des stratégies pertinentes pour la mise en œuvre de la ZLECA et de l’action climatique.

Pedro a souligné que, par le biais de la Plateforme régionale de collaboration pour l’Afrique, la CEA a travaillé avec divers partenaires à l’élaboration d’un récit et d’un contenu africains pour la COP27, à laquelle l’Afrique était fortement représentée. Il a souligné l’opportunité de développer des marchés de crédits carbone en Afrique.

« Notre objectif est que si nous parvenons à vendre le carbone séquestré à 120 dollars la tonne, alors nous générerons environ 82 milliards de dollars par an de revenus supplémentaires », a noté M. Pedro. « Cet argent est supérieur à ce que vous pouvez obtenir de l’aide au développement et si cela peut se traduire par des projets de moyens de subsistance durables, alors nous aurons simultanément une action climatique et une réduction de la pauvreté. »

La CEA travaille également sur des projets visant à augmenter la proposition de valeur de la conservation où les communautés locales gagnent un dividende des efforts de conservation et, ainsi, deviennent les meilleurs agents de la conservation.

Le segment de coordination de l’ECOSOC a été créé par l’Assemblée générale des Nations unies en juin 2021.

Il s’agit d’un élément essentiel d’une série de mesures visant à renforcer l’ECOSOC et à améliorer sa capacité à mieux remplir le rôle que lui confère la Charte, à savoir coordonner le système des Nations unies et ses organes subsidiaires dans les domaines économique, social, sanitaire et environnemental, ainsi que dans les domaines connexes.