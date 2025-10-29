Cette étape marque une avancée majeure, à la fois pour BOYA SA, pour le groupe Fortuna et pour le secteur aurifère sénégalais dans son ensemble. Elle vient couronner des années d’efforts, d’investissements et de travail d’équipe dans le cadre de nos opérations d’exploration. Depuis l’acquisition de BOYA par Fortuna en 2023, nos géologues, ingénieurs et experts se sont mobilisés sans relâche pour mieux comprendre le potentiel du projet Diamba Sud.

Avec désormais plus d’un million d’onces identifiées, nous consolidons la position du Sénégal comme pays minier à fort potentiel, capable d’attirer des investissements responsables et durables. Pour Fortuna, c’est également une confirmation de notre engagement en Afrique de l’Ouest, aux côtés de nos projets en Côte d’Ivoire et en Guinée. La récente audience accordée par le Président de la République et le Ministre des Mines à notre CEO témoigne de l’importance stratégique que ce projet revêt pour le pays.

2. Vous interviendrez lors de la session dédiée au développement des chaînes de valeur. Quels leviers sont essentiels selon vous pour maximiser la rétention de valeur ajoutée au Sénégal et sur le continent ?

Pour maximiser la rétention de valeur, il faut d’abord parler de qualité, de compétence et de transparence. Le contenu local n’est pas qu’une exigence réglementaire : c’est un levier d’industrialisation. Cela suppose de renforcer la formation, d’améliorer les standards techniques et de bâtir des partenariats solides entre acteurs locaux et internationaux.

Notre approche chez Fortuna est claire : nous favorisons la collaboration avec des entreprises locales capables de répondre aux standards internationaux, notamment en matière de santé, sécurité, environnement et gouvernance. C’est ainsi que la chaîne de valeur se consolide — par la montée en compétence, le transfert de savoir-faire et la confiance mutuelle.

3. En tant que sponsor argent du SIM Sénégal 2025, quelles sont vos attentes vis-à-vis de cet événement stratégique ?

Notre participation au SIM vise avant tout à échanger, comprendre et construire. Nous souhaitons y rencontrer les acteurs iNous souhaitons y rencontrer les acteurs institutionnels, les entreprises partenaires, les communautés techniques et les futurs sous-traitants potentiels, dans un esprit d’écoute et de co-construction. C’est aussi pour nous un moment d’apprentissage, pour comprendre les tendances du secteur, partager notre vision du projet Diamba Sud et préparer les prochaines étapes vers le développement de la mine.

4. BOYA SA sera présent avec un stand lors du SIM Sénégal. Que pourront y découvrir les visiteurs ?

Sur notre stand, les visiteurs pourront découvrir le parcours du groupe Fortuna en Afrique et dans le monde, les progrès réalisés à Diamba Sud, et la manière dont nous intégrons le contenu local, la durabilité et la gouvernance responsable dans chacune de nos actions.

Nos équipes techniques, d’exploration, de procurement et de durabilité seront présentes pour échanger directement avec les visiteurs, répondre à leurs questions et explorer des pistes de collaboration. Nous voulons un dialogue ouvert et constructif : comprendre, écouter et avancer ensemble. Nous invitons donc tous les participants à venir nous rencontrer au stand n°20.

