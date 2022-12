En constante évolution pour toujours proposer le plus haut niveau de confort, la compagnie revisite son iconique siège tout en courbes pour en proposer une version totalement inédite, à découvrir d’ici mi-janvier 2023 à bord de 12 Boeings 777-300, chacun équipé de 48 fauteuils en cabine Business.

« Les 48 spéciaux fauteuils de la cabine business reprennent le concept des 3F : Full Flat qui se décline en véritables lits de près de 2 mètres, Full Acces ou chacun dispose d’un accès direct à l’allée et enfin Full Privacy pour plus d’intimité. Une nouvelle porte coulissante permet à chacun de privatiser totalement son propre espace, préservé ainsi du reste de la cabine », a expliqué Anthony Simon, Directeur régional d’Air France.

« Pour plus de proximité lors de vos voyages à deux, les sièges situés au milieu de la cabine ont été totalement repensés. Ils disposent désormais d’une paroi centrale pouvant s’abaisser simplement. Un vaste espace de convivialité est alors disponible pour profiter du voyage à deux », a-t-il indiqué.

Mieux encore, chaque fauteuil dispose d’un large écran anti-reflets Haute Définition 4k de 17,3 pouces, équipé d’un casque réducteur de bruit et d’une connexion Bluetooth permettant d’utiliser son casque personnel. Le siège intègre également des ports USB A et C, un chargeur à induction et une prise d’ordinateur. Aussi, dans toutes les cabines, les clients disposent d’Air France Connect, l’offre de connectivité de la compagnie.

« Tout ceci se fait dans le service haut de gamme que nous souhaitons continuer à améliorer au sein des cabines pour l’ensemble du voyage. On continue d’avoir une carte de menu élaborée avec des chefs chevronnés, accompagné d’un choix de vin, dans une cabine élégante avec le style Air France », a dit Antony Simon.

En cabine Premium Economy, Air France introduit son tout nouveau modèle de type « recliner » (siège inclinable), déjà proposé sur son Airbus A350, tout en améliorant encore son confort. À bord, chacun bénéficie d’un espace de 96 cm pour détendre ses jambes. Les mousses d’assise ont été retravaillées et le tissu à chevrons bleu marine apporte davantage de moelleux. Le dossier s’incline jusqu’à 124 degrés et a été élargi pour proposer plus d’intimité. Un casque réducteur de bruit s’y intègre avec harmonie pour une utilisation simple à tout moment du voyage. Prises de USB A et C complètent l’ensemble.

En cabine Economy, les sièges sont également aux plus hauts standard de confort du marché. Chacun dispose d’une large assise de 43 cm, d’une inclinaison de 119 degrés et d’un espace de 79 cm pour les jambes. Le dossier du siège est ergonomique et offre un maintien latéral renforcé. Un port USB de type A est aussi disponible.

Ces deux cabines offrent un large écran 4k Haute Définition de 13,3 pouces équipé de Bluetooth. Un dispositif idéal pour découvrir plus de 1 000 heures de divertissement à la demande.

Tamaltan Inès Sikngaye