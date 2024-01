De nationalité sénégalaise, Mme Ngom est une banquière chevronnée dans le domaine du financement du développement, avec plus de 20 ans d’expérience en origination et développement du secteur privé, en banque d’investissement et en financement d’entreprises et de projets, notamment dans le domaine des infrastructures, précise la banque.

Son expérience comprend la collaboration avec des entités du secteur privé et des gouvernements, l’établissement de partenariats stratégiques avec des leaders de l’industrie et la collaboration avec d’autres institutions financières multilatérales et organismes de réglementation.

Avant sa nomination, précise-t-on, Mme Ngom était cheffe de la Division solutions financières pour l’énergie au sein du Complexe électricité, énergie, climat et croissance verte, après avoir été chargée des investissements en chef au sein du Département du secteur privé de la Banque.

Elle a joué un rôle clé dans la promotion du déploiement de produits et d’instruments financiers innovants pour la réalisation de projets d’infrastructure révolutionnaires et la promotion d’une transition énergétique juste pour l’Afrique.

Mme Ngom est également membre du conseil consultatif de fonds d’investissement privés dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures.

Mme Ngom a rejoint la Banque en 2007 en tant que chargée du risque de crédit principale au sein du Département du crédit. En 2013, elle a été nommée chargée des investissements en chef au sein de la Division partenariats public-privé et infrastructures du Département du secteur privé de la Banque. À ce poste, elle a joué un rôle clé dans le renforcement des processus et des procédures de la Banque et a également participé à divers organes de gouvernance, notamment le groupe de travail sur les institutions non souveraines du Comité de gestion des actifs et des passifs de la Banque. En tant que chargée des investissements en chef, elle a contribué à des transactions historiques et novatrices en fournissant des solutions financières ciblées à des projets et à des clients, notamment le plus grand prêt de syndication au secteur privé accordé par la Banque, avec 1 milliard de dollars mobilisés pour le client. Elle a également fait partie de plusieurs groupes de travail, dont celui qui a créé Africa 50 et apporté un soutien catalytique à des secteurs économiques clés sut à travers le continent.

Avant de rejoindre la Banque, Mme Ngom a travaillé comme professionnelle de l’investissement et responsable du crédit dans diverses banques commerciales internationales et régionales, notamment Citibank et Mauritius Commercial Bank, en Afrique de l’Est, du Sud et de l’Ouest, ainsi qu’en France, dans des fonctions d’origination et de crédit.

Elle est diplômée de l’université Heriot Watt d’Édimbourg, où elle a obtenu un Master en organisation des entreprises et est également titulaire d’un Master en sciences bancaires et financières.