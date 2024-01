de Résolution des Litiges et Contentieux. Son expertise a été mise à profit pour soutenir les opérateurs de télécommunications et d’autres acteurs économiques dans la gestion de litiges commerciaux, d’évaluations de préjudice, de procédures réglementaires ou pénales, d’arbitrage international ou encore d’investigation financière.

En 2018, Aïda rejoint le Groupe Camusat en tant que Responsable Administratif et Financier pour l’Afrique et l’Océan Indien, où elle a supervisé un périmètre de 17 pays. Cette expérience lui a permis de développer sa vision globale et sa compréhension des dynamiques commerciales en Afrique.

Très rapidement en 2020, Aïda gravit les échelons et est nommée Responsable de l’éthique et de la conformité du Groupe, démontrant son engagement envers des normes élevées de gouvernance et d’intégrité. Dans ce rôle, elle est en charge de l’ensemble des questions de contrôle interne, d’audit et de conformité, soutenant le Groupe dans les évolutions réglementaires et la maîtrise des risques.

Depuis janvier 2023, elle est également Directrice Exécutive de la zone Afrique et soutient le Groupe dans la définition et le déploiement de sa stratégie sur le continent.

L’inclusion des femmes et des Africains dans le secteur des télécommunications et du numérique est un de ses multiples combats. Aïda est convaincue que l’Afrique est un vivier de compétences et d’opportunités qui mérite d’être reconnu sur la scène internationale.

Aïda est une jeune femme ambitieuse et moderne, déterminée à repousser les limites et à façonner l’avenir du secteur des télécommunications en Afrique.