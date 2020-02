Organisé en partenariat avec la Commission économique pour l’Afrique (CEA), le forum est l’occasion pour le continent de faire le point sur la situation de l’Afrique en termes de mise en œuvre des deux programmes et de proposer des actions nécessaires pour accélérer la mise en œuvre afin de s’assurer que personne ne soit laissé pour compte.

Appelé UN@75 – L’avenir, c’est maintenant, le forum permettra à la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Amina J. Mohammed et à d’autres hauts fonctionnaires des Nations Unies comme Vera Songwe, la Secrétaire exécutive de la CEA, d’interagir avec les jeunes et cherchera à les inspirer, en particulier les jeunes femmes africaines, qu’elles peuvent contribuer activement à façonner le présent dans lequel elles vivent et l’avenir qu’elles souhaitent.

Les actions collectives nécessaires autour de l’autonomisation des jeunes et des femmes seront également discutées.

Le forum suscitera plus d’intérêt et de détermination des jeunes dirigeants africains, en particulier les jeunes femmes, à devenir des citoyens actifs du monde et à contribuer à l’avancement du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Afrique dans leurs communautés et au niveau mondial.

Le forum contribuera au forum de la jeunesse du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) qui se tiendra à New York, en avril ; à la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la célébration du 75ème anniversaire de l’ONU (UN@75) en septembre et au Forum politique de haut niveau (HLPF).