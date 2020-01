« Il reste encore beaucoup de travail à abattre pour nous assurer que nous sommes de nouveau sur la bonne voie pour atteindre les ODD et les objectifs de l’Agenda 2063 », a précisé M. Mhlanga

Il s’exprimait lundi à Harare, lors d’une conférence de presse en prélude au sixième Forum régional africain pour le développement durable (FRADD) qui se tiendra à Victoria Falls du 24 au 27 février sous le thème, « 2020 – 2030 : Une décennie pour parvenir à une Afrique transformée et prospère grâce à l’Agenda 2030 et à l’Agenda 2063 ».

Le Ministre intérimaire du travail, de la fonction publique et des affaires sociales du pays, Sekai Nzenza, a assuré que le Zimbabwe est prêt à accueillir le sixième Forum régional africain pour le développement durable.

« Le Forum donne au Zimbabwe l’occasion de se mettre en valeur, surtout que le pays s’ouvre vraiment aux affaires et du fait de ce que ce dernier peut offrir en termes de tourisme. C’est également une excellente occasion pour le pays d’établir des alliances stratégiques sur les ODD alors que nous continuons à nous réengager avec le reste du monde », déclare Mme Nzenza.

Elle dit que le Zimbabwe est pleinement attaché aux objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et à l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

« En plus des avantages économiques tels que les entrées de revenus qui découlent de l’accueil de plus de 1 200 délégués, le Forum présente diverses opportunités pour le pays, telles que le partage des réussites dans la mise en œuvre des ODD dans d’autres pays du continent ; le leadership au Forum politique de haut niveau et la commercialisation de notre industrie touristique », affirme le ministre.

La décennie 2020-2030 présente une opportunité et une fenêtre d’espoir pour l’Afrique d’accélérer considérablement le rythme et d’élargir l’étendue de la mise en œuvre pour atteindre les objectifs régionaux et mondiaux.

Le FRADD est une plateforme annuelle multipartite organisée conjointement par la CEA et le gouvernement hôte en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement et d’autres entités du système des Nations Unies.

Il rassemble des ministres, de hauts fonctionnaires, des experts et des praticiens des États membres de l’ONU, du secteur privé, de la société civile, du monde universitaire et des organisations des Nations Unies pour suivre, examiner et catalyser les actions visant à atteindre les ODD adoptés par les États membres de l’ONU en septembre 2015.

Le sixième FRADD examinera les 17 ODD et les objectifs correspondants de l’Agenda 2063. Les objectifs seront regroupés autour des cinq P – Personnes, Prospérité, Planète, Paix et Partenariats.

Cette session du FRADD vise, entre autres, à contribuer au renforcement des capacités des Examens nationaux volontaires (VNR) de 2020 pour que les pays entreprennent leurs examens et présentent leurs rapports au Forum politique de haut niveau sur le développement durable 2020 en juillet.

Cinq sessions du Forum se sont tenues depuis 2015.