Cet emprunt historique, sous forme d’émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sur le marché par adjudication participe au financement du Plan de Développement 2018-2025. L’ensemble des investisseurs de la zone et d’ailleurs sont sollicités pour accompagner ce développement. L’investissement sera rémunéré chaque année à 6% sur 5 ans, 6,40% sur 7 ans et 6,50% sur 10 ans.

Pour cette année 2020, le Bénin projette une mobilisation accrue d’un montant total de 734 milliards de FCFA sur différentes maturités. Une levée de fonds en rapport avec la mise en œuvre de son Plan de Développement (PND 2018-2025), qui nécessite de mettre à profit les différents marchés financiers parmi lesquels le Marché des Titres Publics émis par adjudication (MTP) de la zone UEMOA.

Le Bénin : un émetteur avec de solides performances économiques

Le taux de croissance du PIB du par l’ensemble des secteurs d’activité. Le secteur primaire enregistrerait une croissance de 7,6% en 2019, en rapport, particulièrement, avec la promotion des filières maïs, riz, anacarde et ananas. L’activité du secteur secondaire croîtrait de 8,8% en 2019, soutenue par les bonnes performances de l’ensemble des branches. Ce dynamisme est favorisé par le secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que le secteur de l’eau et l’électricité. Quant à l’activité du secteur tertiaire, elle devrait progresser de 3,5% en 2019 sous l’effet de la bonne tenue de la branche commerce en lien avec l’amélioration du trafic au Port Autonome de Cotonou.

Avec une note d’investissement accordée par Bloomfield de A- à long terme, le Bénin est un pays qui offre des perspectives intéressantes. Les plans de développement décennaux lancés en 2019 se poursuivent à savoir le Plan stratégique de développement du secteur agricole 2017-2025, ainsi que le plan national d’investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2017-2021. Ces programmes sont soutenus par sept pôles (7) de développement agricole avec la mise en œuvre et le prolongement de la promotion des sous-secteurs notamment le coton, le riz, le manioc, l’ananas, le maïs et la noix de cajou.

A la faveur des réformes économiques adoptées au cours de ces quatre dernières années, le Bénin est premier producteur de coton dans le continent africain. Les actions établies pour la mise en œuvre de ces réformes ont également permis au pays de se retrouver en 149ème position sur 190 pays dans le classement Doing Business 2020, soit une évolution de quatre rangs (4) par rapport à la période précédente.

Caractéristiques de l’émission simultanée du Bénin

L’État du Bénin procèdera à l’émission simultanée de trois (3) instruments par voie d’adjudication pour un montant global de 80 milliards de F CFA.

Le premier instrument est une Obligation Assimilable du Trésor sur une maturité de cinq (5) ans, rémunéré à un taux d’intérêt annuel de 6% ;

Le deuxième instrument est une Obligation Assimilable du Trésor sur une maturité de sept (07) ans, rémunéré à un taux d’intérêt annuel de 6,40% ;

Le troisième instrument est une Obligation Assimilable du Trésor sur une maturité de dix (10) ans, rémunéré à un taux d’intérêt annuel de 6,50%.

Les remboursements de ces trois instruments se feront In Fine c’est-à-dire le premier jour ouvrable suivant leurs dates d’échéance respectives.

Les échéances finales sont respectivement 06 mars 2025, 06 mars 2027 et 06 mars 2030, suivant les maturités 5 ans, 7 ans et 10 ans.

Le financement sur ces maturités aidera à créer des gisements de référence participants à alimenter une courbe de rendement du marché sur l’Emetteur Benin. Ceci aidera le marché dans la formation des prix sur notamment sur des maturités 7 ans et 10 ans.

De façon générale, il est procédé à une seule émission par jour sur le Marché des Titres Publics. Mais il peut parfois survenir plusieurs émissions pour un même émetteur le même jour ; on parle alors d’émission simultanée.

L’émission simultanée est un mode de levée de fonds consistant à procéder le même jour à plusieurs ventes de titres portant sur plusieurs maturités et un montant globalisé pour le compte d’un même émetteur. Dans le cadre d’une émission simultanée, les règles de soumission et de dépouillement sont identiques à celles d’une émission classique.

Dans le cadre de l’opération du Bénin, il va s’agir d’une émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor pour un montant de 80 milliards sur les maturités 5 ans, 7 ans et 10 ans In fine.