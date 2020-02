‘’Les importations ont atteint 418,0 milliards de FCFA au mois de décembre 2019 contre 345,2 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 21, 1 %’’, note l’ANSD dans son Bulletin des statistiques du commerce extérieur du Sénégal.

Cette augmentation est imputable à celle des achats à l’extérieur de froment (blé) et méteil (14,5 milliards de FCFA contre 5,3 milliards de FCFA au mois précédent), d’autres ouvrages en métaux (+91,6%), de riz (+65,0%) et d’autres machines et appareils (+59,8%).

Le document souligne que l’absence des importations d’huile brute de pétrole en novembre 2019 contre 35,8 milliards de FCFA en décembre de la même année a renforcé le relèvement des achats à l’extérieur.

En revanche, la contraction des importations de machines et appareils pour autres industries (- 33, 6%) et des tubes, tuyaux et accessoires (- 73, 6%) a amoindri cette hausse

En comparaison du mois de décembre 2018, les importations avaient progressé de 10, 4 %.

Leur cumul à fin décembre 2019 s’est établi à 4229,3 milliards de FCFA contre 3916,3 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 8,0%, fait-on savoir de même source.

Les autres machines et appareils (55,2 milliards de FCFA), les produits pétroliers finis (50,7 milliards de FCFA), les huiles brutes de pétrole (35,8 milliards de FCFA), le riz (20,0 milliards de FCFA) et les autres véhicules terrestres (19,1 milliards de FCFA), ont été les principaux produits importés, en décembre 2019.

Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la France (18, 7 %), la Chine (10, 3%), le Nigéria (8, 6 %), le Danemark (7, 8 %) et la Belgique (5, 5 %), note l’ANSD.