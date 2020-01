Le rapport intitulé, « L’innovation pour le développement du secteur privé en Afrique », examinera les connaissances actuelles sur les innovations en matière de finance, y compris les technologies financières (fintech) et comment ces innovations peuvent être révolutionnaire dans le financement du développement du secteur des entreprises en Afrique.

Le Rapport économique sur l’Afrique est la principale publication phare de la CEA. Chaque édition évalue les récents développements économiques et sociaux en Afrique et se penche sur un problème politique clé auquel le continent est confronté.

L’édition 2020 de ERA s’appuie sur les précédentes et divers travaux analytiques entrepris par la CEA, ainsi que les recherches d’autres institutions de recherche, sur le financement du développement de l’Afrique. Elle fournit des documents de référence fondés sur des données probantes aux décideurs, aux décideurs du secteur des entreprises et à d’autres parties prenantes sur les voies à exploiter pour mobiliser les financements du secteur privé aux fins du développement durable de l’Afrique.

Un autre angle important à considérer dans le rapport concerne les moyens à mettre en place pour que les pays africains puissent adopter une politique industrielle et une politique d’investissement afin de soutenir le développement numérique.

L’objectif général du Rapport consiste à articuler les moyens à mettre en place pour que les sources de financement innovantes puissent être utilisées afin de financer le développement du secteur des entreprises en Afrique, en tenant compte à la fois des innovations potentielles dans le secteur des services financiers et des innovations dans les entreprises (telles que les start-ups, les micro-entreprises, grandes entreprises et entreprises privées-publiques). Ces éléments font partie intégrante de la réalisation d’un développement économique durable.

ERA2020 est un travail de collaboration interdivisionnel dirigé par la Division du développement du secteur privé et des finances (PSDFD), de la CEA et de la Division de la macroéconomie et de la gouvernance (MGD), avec les contributions appropriées de toutes les divisions apportant un soutien organique.

Le rapport sera publié lors de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la CEA en mars 2020.