Selon le chef de l’Etat sénégalais qui appelle à l’engagement commun de l’UA à façonner une Afrique résiliente et dynamique, « ces jeunes constituent non seulement l’avenir mais aussi le présent du continent. C’est pour quoi il a insisté « sur la nécessité d’une éducation inclusive et de qualité, en particulier pour les jeunes filles et les communautés rurales, afin de briser les cycles de pauvreté. »

Le Président Faye d’inviter alors « les chefs d’État africains à unir leurs forces pour bâtir une économie capable de retenir nos talents et répondre aux aspirations de notre jeunesse. »

Voilà ce qui permettra également, selon lui de « contribuer à développer une capacité de discernement qui réduit la vulnérabilité face aux manipulations et aux influences néfastes. Eriger le savoir, le savoir-faire et le savoir-être en remparts contre l’ignorance et l’obscurantisme. Enfin, garantir des ressources humaines de qualité capables de soutenir les processus de développement économique et social. »