Selon le président de la commission d’administration de la BGFI Bank Sénégalais, cette certification AML 30000, est une avancée pour l’institution dans un contexte internationale où les risques liés à la sécurité financière aux pénalités découlant des violations des mesures de sanction économiques conduisent les partenaires internationaux à un désengagement progressif de l’Afrique. Elle atteste que les dispositifs de notre institution répondent aux meilleures pratiques internationales dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. »

Djibril Ngom de se réjouir : « Nous sommes honorés de recevoir cette prestigieuse distinction qui illustre notre savoir-faire, répondant aux meilleurs standards conformément aux règles de l’éthique et de la déontologie professionnelle. Elle traduit non seulement notre idéale dans la recherche perpétuelle de l’excellence dans la mise en œuvre de nos activités au quotidien mais également notre prise en compte effective des risques significatifs que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait peser sur la sécurité financière de nos Etats et du secteur financier dans sa globalité.»

L’Administrateur Directeur Général de la BGFI Bank-Sénégal ajoute dans le même sillage que « l’institution financière a entamé la démarche de certification AML 30000 qui s’est achevée par la remise de cette reconnaissance internationale. »

Mais, Mme Khady Boye Hanne de rappeler que, « l’objectif premier demeure avant tout la qualité et la confiance sans cesse renouvelée dans l’ensemble des parties prenantes. »

De l’avis de Isabelle Shoon watter représentante de La norme AML30000, est celle internationale dédiée à la lutte contre le blanchement d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive destinées aux institutions financières et certaines entreprises et profession non financière. Elle vise à se prémunir et à rassurer contre les risques suscités.

« C’est une reconnaissance des performances de la Banque à travers ses filières et un témoignage collectif d’une vision commune par l’engagement. Cette certification est une invitation à la responsabilité et à un nouveau départ pour maintenir ce standard. Elle encourage l’innovation significative pour le développement économique de notre continent », a jouté le Directeur Général de la BGFI Bank du Bénin.

Cette certification, de l’avis de Mme Khady Boye Hann qui annonce le renforcement de l’équipe de direction de la banque avec la nomination de M. Ousmane Fall, désormais ex-directeur commercial, comme Directeur Général adjoint de BGFIBank Sénégal, positionne l’institution comme un acteur clé dans la promotion de bonnes pratiques de gouvernance et de transparence dans le secteur bancaire.