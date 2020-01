Dans ses statistiques du commerce extérieur rendues publiques mercredi, elle souligne que ‘’les importations ont atteint 345,2 milliards de FCFA au mois de novembre 2019 contre 369,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une baisse de 6,6%’’.

Cette baisse s’explique par la chute des achats à l’extérieur de riz (-19,4%), des huiles et graisses animales et végétales (-33,5%), de tabacs brut et fabriqué (-63,4%) et des produits pharmaceutiques (-24,1%).

Une tendance baissière amoindrie cependant par un relèvement des importations de produits pétroliers finis (+15,5%) et des machines et appareils pour autres industries atteignant 21,1 milliards de FCFA en novembre 2019 contre 9, 2 milliards de FCFA le mois précédent, fait-on savoir.

L’ANSD note toutefois une progression de 5, 1 % des importations, comparativement à leur niveau de novembre 2018.

‘’Leur cumul à fin novembre 2019 s’est établi à 3811,3 milliards de FCFA contre 3537,7 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 7,7%’’, selon le rapport.

Sur la période de novembre, les principaux produits importés ont été les produits pétroliers finis (46,6 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (34,5 milliards de FCFA), les produits pharmaceutiques (13,4 milliards de FCFA), les métaux communs (13,6 milliards de FCFA) et le riz (12,1 milliards de FCFA).

La France (21,6%), la Chine (9,9%), les Pays-Bas (8,8%), la Belgique (5,9%) et la Russie (4,5%), ont été les principaux fournisseurs du Sénégal en novembre.