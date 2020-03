Le Centre Régional de Leadership YALI DAKAR fruit d’un partenariat entre l’USAID, la Fondation MasterCard, la Fondation CITI, DOW, Orange, Microsoft, le CESAG et ses partenaires d’exécution le Synapse Center et le WARC, cible des jeunes leaders âgés de 18 à 35 ans, ayant un potentiel de futurs leaders et issus de milieux socio-économiques diverses et originaires de 16 pays Africains francophones et lusophone de l’Afrique de l’Ouest et du Centre afin de pouvoir leur offrir une formation de première classe unique en leadership. Le CRL YALI vise aussi à développer et à maintenir un réseau de professionnels africains engagés dans l’accompagnement de sa jeunesse par le mentorat, le coaching, la formation et l’appui financier. Plus de 3000 jeunes porteurs de projets ont déjà bénéficié de ce programme.

Power Africa est une initiative du Gouvernement des États-Unis pilotée par l’USAID qui vise à doubler l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne d’ici 2030. L’initiative Power Africa vise à promouvoir la mise en place de réseaux, la collaboration et le dialogue entre ces femmes afin qu’elles puissent contribuer à doubler l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne. Le programme s’efforce de soutenir le développement de carrière d’une nouvelle génération de femmes leaders dans le secteur de l’énergie, afin de faire évoluer le discours stéréotypé sur le genre.

Cette année, Power Africa se joint au Centre Régional de Leadership YALI Dakar dans le cadre d’un programme de renforcement des capacités de jeunes femmes évoluant dans le secteur de l’énergie. Au cours de la première semaine, le programme mettra plus particulièrement l’accent sur les compétences de base en leadership et au cours des trois prochaines semaines les aspects liés à la gouvernance du secteur de l’énergie, le secteur de l’énergie et l’environnement, la gestion de projet, la transition énergétique et l’efficacité énergétique seront traités.

Pour cette première session tenue au CESAG, 40 jeunes femmes originaires du Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Guinée Bissau, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République Démocratique Du Congo, Sénégal, Tchad, et du Togo, dont l’engagement a démontré avoir eu un impact positif sur leurs communautés, pays, et le continent africain ont été sélectionnées afin de prendre part au programme de formation « Women in African Power Leadership Training ». Cette initiative exceptionnelle s’inscrit dans le sillage des missions du YALI et de Power Africa qui visent à investir dans la prochaine génération de dirigeants africains.