Cette initiative, baptisée « Sanu », a ciblé les activités illégales d’orpaillage dans quatre pays de la région : le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée et le Sénégal. Selon un communiqué publié par Interpol le 14 janvier 2025, cette opération a permis de démanteler plusieurs réseaux criminels responsables de l’exploitation illégale des ressources naturelles.

L’opération « Sanu » a mobilisé une centaine d’agents d’Interpol dans ces pays, qui ont réussi à procéder à l’arrestation de 200 individus impliqués dans des activités d’orpaillage clandestin. L’exploitation illégale de l’or représente un véritable fléau en Afrique de l’Ouest, avec des conséquences dévastatrices tant pour l’environnement que pour la santé des populations locales.

Au-delà des arrestations, cette opération vise également à frapper les infrastructures utilisées pour l’extraction illégale d’or et à interdire l’utilisation de produits chimiques toxiques dans le processus. En effet, l’orpaillage illégal est souvent associé à l’utilisation de substances dangereuses telles que le mercure et le cyanure, qui ont des effets dévastateurs sur la santé des mineurs et sur les écosystèmes environnants.

L’opération « Sanu » illustre l’engagement d’Interpol et des autorités locales dans la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles en Afrique de l’Ouest. Les arrestations et saisies effectuées au cours de cette opération marquent un tournant dans la lutte contre l’orpaillage illégal, mais la route reste semée d’embûches. Les défis liés à la régulation de l’exploitation des ressources naturelles dans cette région nécessitent des efforts continus pour éradiquer ces pratiques destructrices et protéger à la fois la santé des populations et l’environnement.