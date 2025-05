Ce partenariat stratégique vise à lancer des obligations de projet axées sur l’infrastructure et des instruments financiers associés afin de mobiliser des capitaux à long terme par l’intermédiaire de la bourse régionale, commune à huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Cette collaboration devrait ouvrir une nouvelle ère de financement des infrastructures en Afrique de l’Ouest en permettant aux investisseurs locaux et régionaux, en particulier les fonds de pension et autres investisseurs institutionnels et privés, de participer plus directement au développement des infrastructures.

L’initiative élargira également l’accès au financement pour les développeurs d’infrastructures et soutiendra le développement de projets bancables à travers la région pour les investissements.

“Les besoins en infrastructures de l’Afrique ne peuvent pas être résolus par les capitaux seuls ; ils nécessitent de l’innovation, des institutions de confiance, et une exécution dirigée par les Africains”, a affirmé Alain Ebobissé, Directeur général d’Africa50.

“Ce partenariat pionnier avec la BRVM reflète l’engagement d’Africa50 à mobiliser des capitaux nationaux et régionaux, à construire des partenariats solides et à développer des solutions reposant sur le marché qui produisent à la fois un impact et des rendements durables”.

Dr. Edoh Kossi Amenounvé, Directeur Général de la BRVM, a ajouté : “Le moment est venu pour les marchés de capitaux africains de jouer un rôle décisif dans le financement de la transformation des infrastructures du continent. Grâce à cette collaboration avec Africa50, la BRVM se positionne comme une plateforme centrale pour la mobilisation de l’épargne nationale et régionale en faveur des infrastructures. L’utilisation d’obligations de projet et d’instruments similaires pourrait contribuer à combler le déficit d’infrastructures et à créer de la valeur pour les investisseurs”.