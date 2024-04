Cette hausse remarquable survient dans un contexte opérationnel difficile, témoignant de la résilience et de la solidité de l’institution financière.

En 2023, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a enregistré une remarquable progression dans ses comptes. Durant cette période, ses fonds propres ont augmenté de 17,55 % pour atteindre 6,12 milliards de dollars, bénéficiant de bénéfices non distribués de l’exercice 2022 et de multiples levées de capitaux frais. Parallèlement, les revenus nets d’intérêts de l’institution ont bondi à 1,4 milliard de dollars, soit une augmentation de 58,67 % par rapport à l’année précédente, principalement grâce à l’expansion de son portefeuille de prêts et d’avances.

Les dépenses d’exploitation totales du groupe se sont élevées à 304,5 millions de dollars en 2023, représentant une hausse de 34,93 % par rapport à l’année précédente, tandis que ses actifs totaux ont progressé de 20,12 % pour atteindre 33,5 milliards de dollars.

De plus, les fonds propres d’Afreximbank ont connu une croissance solide, passant à 6,12 milliards de dollars à la fin de l’année 2023, contre 5,21 milliards de dollars un an plus tôt. Cette croissance est attribuable aux 546,8 millions de dollars de bénéfices non distribués (net des dividendes affectés à 2022) et aux 349,8 millions de dollars de capitaux frais levés au cours de l’année écoulée. Le ratio des prêts non performants (NPL) a chuté à 2,47 % en 2023, contre 3,40 % en 2022.

Fondée en 1993, Afreximbank fournit des financements aux organismes publics, aux investisseurs privés et institutionnels africains, ainsi qu’aux entreprises non africaines opérant sur le continent.

L’institution financière, notée “A” par GCR International Scale, “Baa1” par Moody’s, “A-” par Japan Credit Rating Agency (JCR) et “BBB” par Fitch, possède deux filiales : le Fonds de Développement des Exportations en Afrique (FEDA), un fonds de financement à impact, et AfrexInsure, une filiale de gestion d’assurance