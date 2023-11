Le directeur général de Jeune Media Group, Amir Ben Yahmed, a magnifié le travail de UBA en faveur de la croissance économique, de l’inclusion financière et du progrès technologique, qui, selon lui, ont contribué à positionner la banque comme un véritable pionnier dans le secteur financier africain.

Cette grande reconnaissance, selon l’organisateur, témoigne de l’engagement indéfectible de UBA en faveur de l’excellence, de l’innovation et de son rôle central dans la création du paysage financier sur le continent africain.

« Je tiens à dire que l’engagement de UBA envers ces valeurs fondamentales résonne avec l’évolution des besoins de notre continent, consolidant leur position de leader de premier plan dans la promotion du changement positif et de l’innovation », a déclaré Yahmed.

La directrice exécutive/ directrice générale de UBA Africa, Abiola Bawuah, qui a reçu le prix au nom de la banque, a exprimé son enthousiasme en notant que UBA reste encore plus prête à contribuer de manière significative à la croissance économique et à la prospérité du continent.

Le pari de l’excellence

« Nous sommes honorés d’avoir été choisis pour le Champion d’Afrique de l’année à AFIS 2023″ a -t-elle déclaré. en ajoutant, « cette réalisation est le reflet des efforts collectifs de notre équipe dévouée et de la confiance de nos précieux clients.»

« UBA reste inébranlable dans son engagement à conduire un changement positif, à favoriser l’inclusion financière et à contribuer au développement économique du continent africain. » selon Mme Bawuah

Et d’ajouter : « cette prestigieuse reconnaissance consolide la position de la banque en tant qu’acteur clé du secteur financier, en établissant de nouveaux repères et en faisant de la banque une force centrale pour façonner l’avenir de la banque en Afrique. »

« Le prix témoigne de la poursuite continue de l’excellence, de la résilience et du rôle proactif de UBA dans l’avancement du secteur financier au profit de toutes les parties prenantes », a-t-elle ajouté.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, dans plus de 1 000 bureaux d’affaires et points de contact client, dans 20 pays africains. Avec une présence à New York, Londres et Paris et maintenant aux Émirats arabes unis, UBA connecte les gens et les entreprises à travers l’Afrique à travers les services bancaires aux particuliers, commerciaux et d’entreprise, les paiements transfrontaliers innovants et les envois de fonds, le financement du commerce et les services bancaires connexes.

Le Sommet de l’industrie financière africaine (AFIS), organisé par Jeune Media Group, éditeurs de publications panafricaines, Jeune Afrique et African Report, est largement reconnu comme plateforme en reconnaissance des réalisations exceptionnelles dans le secteur financier, et a décerné cet honneur à UBA en raison de la contribution exceptionnelle de la banque et de son impact significatif sur la formation du paysage financier en Afrique.

Le Sommet de l’industrie financière africaine (AFIS) est un événement annuel qui reconnaît et célèbre les réalisations exceptionnelles dans l’industrie financière à travers l’Afrique. AFIS rassemble des leaders de l’industrie, des décideurs et des parties prenantes pour discuter des tendances, des défis et des opportunités clés qui façonnent l’avenir de la finance en Afrique.