Alors que la saison touristique est ouverte le 22 octobre 2023, le Directeur Général de AIBD SA, M. Abdoulaye Dieye, a procédé à la remise de licence de contrôle de la navigation aérienne à quatre contrôleurs de l’aéroport de Cap Skirring. « Au lendemain de ma prise de fonction de Directeur Général de AIBD SA, ma première diligence a été d’organiser et de présider un atelier de validation des cartes d’aérodrome et des cartes d’approche de l’aéroport international de Cap Skirring. Cet atelier, qui s’est tenu les 30 novembre et 1er décembre 2022, est une activité qui entre dans le cadre du respect des exigences réglementaires en matière de sécurité de la navigation aérienne », rappelle-t-il. Cette mesure est en droite ligne de la convention de Chicage en son annexe 14 qui exige aux Etats membres de certifier les aérodromes utilisés pour les vols internationaux

Pour le Dg de l’AIBD, il s’agit d’amorcer le processus pour la certification de l’Aéroport International de Cap Skirring. Ce, d’autant plus qu’elle est devenue une exigence depuis le 27 novembre 2003. Le processus qui n’est pas simple, exige des infrastructures aéroportuaires aux normes indiquées, un personnel technique qualifié sur les positions de travail.

C’est une première pour l’aviation civile du Sénégal qu des contrôleurs aériens assurent leurs vacations dans les aéroports régionaux avec la licence de contrôle en poche. « Nous fermons ainsi un écart permanent de plusieurs années, relevé à la suite de tous les audits et inspections de l’ANACIM et de l’OACI », se réjouit M. Abdoulaye Dieye, avant de rappeler que le parachèvement de la qualification de ces quatre contrôleurs aériens entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation soumis par l’ASECNA et approuvé par l’ANACIM pour le maintien de compétences des contrôleurs qualifiés. Cette activité périodique est obligatoire pour le renouvellement des licences de contrôle de la navigation aérienne qui arrivent à expiration le 30 novembre 2023.

10 admis au cycle au concours de contrôleur aérien pour l’AIBD

Ainsi, pour mener à bien la mission qui lui a été assignée par le Chef de l’Etat, il a déroulé plusieurs actions fructueuses dont la régularisation et le recrutement de techniciens de maintenance électrotechnique et électrique, conformément au plan de résorption qu’il a validé pour combler le déficit constaté. Il en est de même de la formation qualifiante de techniciens CNS à l’étranger sur les équipements de navigation aérienne et le recrutement de cinq contrôleurs aériens dont deux sortis de l’Académie royale du Maroc et les trois de l’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC).

Abdoulaye Dieye s’est également arrêté sur l’Organisation d’un concours pour la formation d’ingénieurs, de techniciens et contrôleurs à l’EAMAC à l’issue duquel AIBD SA a enregistré 10 admis au cycle de contrôleur aérien. Ces admis qui terminent leur formation ce mois d’octobre et les cinq qui finissent leur cycle en décembre 2023 portent le nombre total de contrôleurs à 29.