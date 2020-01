Cet atelier offre l’opportunité aux jeunes, d’accéder à leur premier emploi professionnel. C’est le principal objectif, mais la tache s’avère de jour en jour plus difficile, vu la faiblesse du tissu économique et la forte demande.

« Le Sénégal, en entier, est attentif à cet évènement, je veux parler du forum du 1er Emploi qui est le résultat de l’imagination féconde du MEDS et de la générosité de ses membres chefs d’entreprises. C’est pourquoi, mon département est fier d’être associé à cette rencontre, un espace d’espoir pour les jeunes demandeurs d’emploi, notamment ceux diplômés de nos écoles, universités et institutions. Comme vous le savez tous, le chômage constitue, de nos jours, un fléau mondial auquel sont confrontés tous les pays. Il est devenu une préoccupation universelle qui crée partout la pauvreté et le désœuvrement. » a expliqué, Dame Diop, ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat.

Il poursuit : « le gouvernement reste attentif à ce que fait le MEDS et apporte tout son appui au concept de forum du 1er Emploi qui est, assurément, une initiative originale, venue à son heure, pour s’attaquer au chômage, ce fléau des temps modernes qui affecte nos populations, surtout les jeunes, et gangrène la société. Le secteur privé national à travers le MEDS joue sa partition. Ce forum qui permet, l’espace de quelques jours, un contact direct entre l’offre et la demande, constitue une passerelle, un pont entre l’école et le monde du travail. »

Mbagnick Diop, président du mouvement des Entreprises du Sénégal MEDS, a déclaré : « je voudrais rendre grâce à Dieu de nous donner l’opportunité de se retrouver encore une fois ensemble pour la tenue de cet atelier training en prélude au forum du 1er emploi, édition 2020. Avoir un emploi n’est pas facile dans le contexte actuel ou le nombre de demandeurs d’emploi est fortement supérieur à l’offre disponible. Naturellement, cette 19e édition de l’atelier training du forum du 1er emploi qui nous réunit aujourd’hui est, comme celle qui l’ont précédé, un moment de solidarité nationale. »

L’atelier training permet de mieux outiller les jeunes diplômés en quête d’une première expérience professionnelle en les initiant notamment aux techniques de rédaction de cv, aux techniques de rédaction de lettre de motivation, comment gérer le stress, comment réussir un entretien d’embauche, et enfin comment avoir confiance en soi.

Le plan Sénégal émergent (Pse), mis en place, vise la création d’emplois durables qui passe forcément par la promotion de l’auto-entreprenariat des jeunes et la valorisation des compétences. Cependant, l’acquisition d’expérience en entreprise est fondamentale.