Pour ses quarante (40) ans l’Agence d’Investissement des Nations Unies (UNCDF) a organisé une exposition photo retraçant ses différentes actions menées à travers le continent. 40 ans durant lesquels elle a accompagné les populations les plus éloignées des services de bases afin de transformer leurs idées leur vie en réelles opportunités. « C’est une exposition qui s’appelle « Localme », qui renvoie un peu à « look at me » donc regarde-moi et en particulier regarde mon territoire, regarde ce qui se passe concrètement dans la vie des gens et regarde ce qui peut être fait en matière de développement local, d’accompagnement par les services financiers pour qu’il y ait effectivement des expériences positives qui se développe. Donc tout au long de l’exposition, on a des témoignages et des résultats qui sont présentés par rapport à ce qu’on a pu faire jusqu’à présent », renseigne Christel Alvergne coordonnatrice du bureau de l’UNCDF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle a indiqué que cette exposition aide à mettre en exergue et valoriser tout le travail accompli par l’UNCDF et revisiter SA contribution historique aux efforts de développement économique local en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Les actions que mène l’UNCDF s’inscrivent parfaitement dans la vision du chef de l’Etat qui est permettre aux populations les plus démunies de s’inscrire dans une dynamique de développement a fait savoir Abou Ahmeth Seck, Directeur de cabinet du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires d’où sa présence en lieu et place du ministre empêché. « C’est toujours important de célébrer ses 40 ans. Ce qu’a fait l’UNCDF est un moyen de regarder le rétroviseur à travers ces manifestations. Faire le point des actions menées sur l’étendue du territoire national et voir quels ont été les résultats. Nous avons ici une expérience très enrichissante. Cette exposition de photos retrace l’évolution des zones d’interventions d’une part, les cibles d’autre part afin de montrer part l’image les impacts que l’UNCDF a eu », a-t-il lancé en marge de l’exposition.