L’ODD 9 promeut l’essor résilient et durable d’infrastructures, de l’industrialisation et de l’innovation.

La session avait notamment comme objectif, d’accélérer l’évolution de l’enseignement des sciences et de la technologie dans les universités afin de rendre leurs programmes plus pratiques en combinant la théorie et la pratique. Ce faisant, les ingénieurs et techniciens inventeurs et producteurs de produits technologiques seraient mieux outillés pour entrer sur le marché du travail.

La rencontre a regroupé des représentants de divers pays et organisations africains, dont l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique (OSAA) et la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Les participants ont invité les gouvernements et le secteur privé à mettre en œuvre des politiques et des stratégies pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Ils ont également souligné la nécessité d’accroître les investissements dans les infrastructures matérielles et immatérielles, y compris les transports, et dans le développement des compétences liées aux technologies de l’information et des communications et à la science, la technologie et l’innovation.

La session a appelé à redoubler d’efforts pour aider les entreprises à accroître leurs exportations, à attirer des investissements étrangers directs et à faciliter le transfert de technologie.

Les participants ont également prié les pays africains à construire des chaînes de valeur régionales résilientes pour développer des économies productives et compétitives capables de tirer pleinement parti des opportunités de mise en œuvre de l’Accord établissant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

La session a recommandé que les entités des Nations Unies et les organisations régionales de développement aident les États à accéder à des instruments de financement mixtes, notamment des capitaux concessionnels, des fonds climatiques et verts et des outils d’atténuation des risques. Cela encouragerait les investisseurs privés qui s’intéressent aux projets de développement d’infrastructures.

L es discussion sur l’ODD 9 ont été suscitées par un document d’information préparé conjointement par la CEA, l’ONUDI et l’OSAA.

La session a été animée par Salamatou Gourouza, Ministre de l’Industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes du Niger. Elle a enregistré la participation de Julien Paluku Kahongya, Ministre de l’Industrie de la République Démocratique du Congo (RDC).