Cette initiative a été dévoilée ce mardi lors d’une réunion préparatoire au 4ᵉ Forum de la PME, prévu en février 2025. L’objectif principal est de faciliter l’accès au financement, un défi majeur pour ces entreprises, et de renforcer leur compétitivité sur le marché.

Ce programme de financement ambitieux a été conçu en collaboration avec des institutions financières, notamment des banques locales, et vise à augmenter significativement les crédits alloués aux PME-PMI. Il prévoit d’atteindre un montant total de 3000 milliards de FCFA d’ici 2028, grâce à la mise en œuvre de neuf réformes stratégiques.

Les autorités sénégalaises et les institutions financières partenaires, dont Ecobank Sénégal, ont réaffirmé leur engagement à soutenir ce programme. Celui-ci a pour but de stimuler l’innovation, de favoriser la création d’emplois et de contribuer à la croissance économique du pays. Pour simplifier les démarches, le programme s’appuie sur un guichet unique de financement, offrant ainsi un accès plus fluide et efficace aux ressources financières pour les entreprises concernées.