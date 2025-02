« Nous devons changer les récits sur l’Afrique et montrer que nous pouvons fabriquer des produits finis compétitifs à l’échelle mondiale. Les produits venant d’Afrique ne sont ni faux ni inachevés. Ils témoignent de nos capacités et de notre avenir », a-t-il dit

Il s’exprimait lundi 17 février à Addis Abeba (Ethiopie),lors de la clôture du huitième Forum des entreprises africaines (en anglais, Africa Business Forum, (ABF 2025).

Le Forum a pour thème « Du potentiel à la prospérité : Activer les chaînes de valeur régionales de l’Afrique»

Organisé conjointement par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la Société financière africaine (AFC), le Forum réunit des décideurs politiques, des investisseurs et des acteurs clés des secteurs public et privé afin d’explorer les possibilités d’investissement et de relever les défis cruciaux concernant les chaînes de valeur régionales en Afrique, indique un communiqué de la CEA.

Dans son discours de clôture, Claver Gatete, a souligné l’importance de tirer parti de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour promouvoir les chaînes de valeur régionales.

«Nous devons accélérer la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine afin d’établir ces chaînes de valeur, en particulier dans les secteurs pharmaceutique, agricole et industriel », a déclaré M. Gatete.

Il a également souligné la nécessité d’une collaboration entre les nations africaines pour surmonter les coûts commerciaux élevés de la région, qui restent bien supérieurs aux échanges avec les marchés extérieurs.

« Pour construire une Afrique compétitive, nous devons réduire ces barrières, améliorer les infrastructures et investir dans la production à valeur ajoutée », a-t-il ajouté.

Le forum a mis l’accent sur des initiatives et des projets clés qui favorisent la transformation économique de l’Afrique. L’une de ces initiatives porte sur le projet du véhicule électrique africain, qui relie la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.

Ce projet, présenté par M. Gatete, montre comment la construction de zones économiques, l’amélioration des infrastructures de transport et l’attraction d’investisseurs privés peuvent débloquer des opportunités significatives pour le développement durable.

Les participants ont également discute de la nécessité d’investir davantage dans les secteurs industriels africains. « La dette de l’Afrique a atteint 1,21 trillion d’USD et nous devons réunir les partenaires du Club de Paris, les autres et le secteur privé pour résoudre ce problème d’endettement élevé », a déclaré M. Gatete.

Selon lui, « la ZLECAf est un outil essentiel pour réduire les coûts et améliorer la compétitivité de l’Afrique à l’échelle mondiale ».

Tout au long de la journée, le forum a accueilli de nombreuses discussions intéressantes, notamment un dialogue présidentiel animé par les présidents Duma Gideon Boko du Botswana, John Dramani Mahama du Ghana et le Vice-Premier ministre du Gabon, M. Alexandre Barro Chambrier qui ont discuté du « besoin pressant » d’insuffler une coopération panafricaine pour activer les chaînes de valeur régionales.

Des groupes d’experts sur le financement, la facilitation du commerce et l’innovation technologique ont également examiné des solutions pratiques pour combler les déficits d’investissement et libérer le potentiel de l’Afrique.

Le forum s’est achevé sur un engagement renouvelé en faveur de l’intégration régionale, de l’activation de la chaîne de valeur et de l’industrialisation.