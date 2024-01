Jusqu’ici directeur technique de NSIA Assurances Sénégal, Abdoulaye Soce sera dorénavant chargé « d’organiser, encadrer et superviser le personnel pour atteindre les objectifs assignés, et aussi de promouvoir l’image de marque de l’entreprise ».

Diplômé de l’Institut International des Assurances de Yaoundé (IAA), Soce a occupé plusieurs postes de responsabilités tels que directeur technique et commercial (NSIA Congo), chef de département automobile (NSIA Sénégal), directeur technique (NSIA vie et non vie Congo). Il réintègre à nouveau l’équipe de en qualité de

NSIA Assurances Sénégal appartient au groupe financier panafricain NSIA avec un important réseau d’Assurances et Banques en Afrique de l’Ouest et Centrale.