Expert en fiscalité, de métier, inspecteur des Impôts et Domaines, M Niane totalise une quinzaine d’années d’expériences dans l’administration sénégalaise (DGID)

Il succède à ce poste M Thierno Seydou Nourou Sy qui, après une riche carrière bancaire de plus 35 ans au plan national et international, est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il laisse à son successeur la charge de poursuivre les grands chantiers démarrés par la banque dans le cadre du nouveau plan stratégique.

M Sy a porté sur les fonts baptismaux la banque depuis Mai 2012. Il a piloté la demande d’agrément en qualité de Banque, en proposant aux autorités, un modèle de développement bancaire adossé à la nouvelle stratégie de l’institution. Pour cela, il a engagé des actions allant dans le sens de l’assainissement et de la transformation institutionnelle de l’ex FPE (Fonds de Promotion Economique) en Banque.

Après la mise en place de l’environnement bancaire et des infrastructures nécessaires, ce nouveau modèle de partenariat public-privé, démarre ses activités le 27 janvier 2014 avec une forte ambition de soutenir et de financer les PME et PMI sénégalaises et de veiller à la pérennisation de leurs activités.

La BNDE a connu une forte progression de son total bilan qui a été multiplié par 11 de 2014 à 2021 passant de 30 milliards à 332 milliards au 31/12/ 2021, ce qui confirme la croissance significative de la banque au cours de ces dernières années.

Au mois de septembre 2022, le financement en faveur de l’économie sénégalaise s’élevait à 290 milliards de F CFA et donc plus 90% ont été accordés aux entreprises et aux SFD. Au terme de l’exercice 2022, le total bilan s’établit à 400 milliards FCFA avec une croissance annuelle du PNB de 30%.

Le désormais ex Directeur général de la BNDE a su insuffler une bonne dynamique constructive et inclusive pour le développement des entreprises sénégalaises, avec un maillage territorial de plus de 43 agences et points de vente. Tout ceci a été possible grâce à l’engagement de plus de 240 collaboratrices et collaborateurs qui se sont investis sans faille afin de permettre à la BNDE d’arriver à ce niveau.