S’exprimant lors d’une audience accordée à une délégation de l’Organisation Régionale des Interprofessions de Coton des États membres de l’UEMOA (ORIC-UEMOA) le vendredi 6 septembre, Abdoulaye Diop a également réaffirmé la volonté de la Commission à développer le secteur coton qui est primordial. Il a réitéré l’engagement de l’institution communautaire à accompagner l’Organisation Régionale des Interprofessions de Coton dans l’atteinte de ses objectifs.

Il a félicité les membres du bureau pour leur élection et toutes les activités réalisées depuis la création de l’ORIC-UEMOA.

L’audience s’est déroulée au siège de la Commission de l’UEMOA à Ouagadougou, en présence du Commissaire Filiga Michel SAWADOGO assurant l’intérim de son collègue chargé du Département de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de l’Environnement.

La délégation conduite par le Président de l’ORIC-UEMOA, Eustache KOTINGAN, Président de l’Association Interprofessionnelle du Coton du Bénin, a échangé avec le Président de la Commission sur la création de l’organisation interprofessionnelle et la mise en place du bureau exécutif actuel, le 21 mars 2023 à Abidjan.

Les activités menées ainsi que les perspectives de cette organisation qui bénéficie de l’accompagnement technique et financier de la Commission ont également été abordées. Eustache KOTINGAN a saisi cette occasion pour adresser ses remerciements au Président DIOP pour l’appui de la Commission à la mise en place effective de l’organisation régionale des interprofessions coton de l’espace UEMOA.

Il a sollicité l’appui de l’Organe exécutif de l’Union pour l’organisation de la Journée Mondiale du Coton prévue à Cotonou du 06 au 08 octobre 2024 ainsi que la mise en relation avec des partenaires techniques et financiers ayant un intérêt pour la filière.

L’Organisation Régionale des Interprofessions Coton des États membres de l’UEMOA a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la compétitivité de la filière coton dans l’espace UEMOA et de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Elle regroupe les 04 États membres de l’UEMOA qui possèdent une Interprofession coton à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali. L’ORIC travaille à une meilleure structuration des interprofessions des autres États membres et leur intégration dans l’organisation régionale.