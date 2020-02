Une initiative qui s’inscrit dans le cadre des travaux du Comité National de Suivi et de Mise en Œuvre de la Stratégie d’Inclusion financière, sous l’égide de la BCEAO.

L’objectif est de favoriser un cadre pédagogique d’échanges entre l’OQSF et les instituts de formation, en vue de renforcer la culture financière des étudiants et de faire connaître les différents produits et services offerts par les opérateurs financiers.

À cet effet, le PDG de l’IAM, M. Moustapha Guirassy, a expliqué que « l’idée est d’accroitre nos richesses, de développer les talents, de libérer les talents, et les ressources importantes que sont les finances. Il s’agit de développer l’esprit entrepreneurial chez les jeunes car, l’étudiant est appelé à participer à la profonde et nécessaire transformation du continent et du pays. Les enjeux sont importants et ont un soubassement financier important et c’est pour cela, de plus en plus, on parle d’inclusion financière parce que la question des finances traverse tous les secteurs ».

Guirassy explique les avantages de l’éducation financière. « L’éducation financière permet de mieux inculquer aux jeunes et aux citoyens la culture entrepreneuriale, accompagner les secteurs dit informels pour qu’il y est une inclusion et aussi pour un changement du côté des institutions pour qu’elles soient mieux à l’écoute des populations, des demandes et qu’on soit dans une dynamique réelle de financement ou de politique financière complètement démocratisée ».

Le Secrétaire exécutif de l’OQSF, M. Habib NDAO, justifie les raisons du choix d’IAM comme première école ciblée par leur stratégie. « Le choix de l’IAM, première école de commerce pour abriter notre programme d’éducation financière réside dans les innovations et les initiatives prises sous l’égide du Président Guirassy qui a introduit cet enseignement bien avant beaucoup d’écoles de commerce l’éducation financière pour développer la culture boursière en faisant un partenariat avec des institutions qui interviennent au niveau de la bourse. ».

Dans la même lancée, M. NDAO a précisé que les autres écoles de commerce vont suivre y compris les universités.

Baratou Diakhaté étudiante en Licence3 à IAM a laissé entendre que l’éducation financière leur sera utile dans la réalisation de leur projet de fin d’études. « L’éducation financière nous permet d’être mieux informé parce que déjà on apprend la pratique en finances. Maintenant cette rencontre avec les institutions financières et la Banque centrale nous permet de bien orienter nos projets de fin d’études et aussi de savoir ce que nous allons trouver dans le monde des affaires ».

« Cette rencontre est importante pour notre formation parce qu’elle nous permet d’avoir certaines notions dans la culture financière, de connaitre le service financier, la culture de l’épargne et de différencier l’actif du passif », confie Marcel GOMIS, également étudiant en Licence 3 à l’IAM.

Par Tamaltan Inès Sikngaye (stagiaire